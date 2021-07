Laurențiu Reghecampf a plecat din România! Care este motivul și cine se află cu el?

După ce a avut parte de o perioadă foarte aglomerată din punct de vedere personal și profesional, Laurențiu Reghecampf a plecat în Grecia. Totuși, acesta nu este însoțit de soția lui, deoarece aceasta se află în Dubai. În acest context, Anamaria Prodan a explicaat că Reghecampf se roagă la o biserică în Grecia alături de fiul lor, Luca.

„Soțul meu a plecat cu Luca, băiatul meu, să se roage la mânăstire. Trebuia să-l ia și pe cel mic, dar Bebe a vrut să rămână în vacanță. Să nu avem discuții că-l acopăr sau ceva, vă dau ceva de la soțul meu. Normal că știam că este acolo”, a declarat Anamaria Prodan pentru spynews.ro

Cât timp Reghecampf se află în Grecia, Anamaria Prodan a rămas în Dubai.

„Sunt în Dubai. Muncesc. Avem companie aici. Laurențiu a mers că a simțit să se roage. A obosit și el de tot și noi și copiii. Vrem să scăpăm de asta toți”, a explicat impresara pentru sursa menționată.

Anamaria Prodan a spus adevărul despre amanta lui Laurențiu Reghecampf

Anterior, Anamaria Prodan a reacționat după ce pozele cu soțul său și altă femeie în Delta Dunării au făcut înconjurul internetului. Mai exact, impresara a susținut că se simte bine și va rămâne o femeie puternică în ciuda tuturor celor întâmplate. Ea a vorbit și despre relația cu Laurențiu Reghecampf, despre care a spus că a fost una normală, cu sprijin reciproc.

„Sunt bine, am fost și voi rămâne o femeie puternică. Am rămas aceeasi femeie războinică, însă anumite situații trebuie rezolvate cu calm. Cum ar fi ca eu să încep să îmi denigrez soțul, să-l fac în toate felurile, să îl înjur? Nu, nu pot, asta nu am sa fac niciodată. Ce e în sufletul meu rămâne în sufletul meu.

Pot să merg să jur pe orice icoană, la orice biserică, că eu și Reghecampf am avut o relație absolut normală, o căsnicie frumoasă în care ne-am sprijinit, ne-am crescut unul pe altul și ne-am iubit mult. Numai că fiind înconjurați de atâta ură, invidie, ispite și multe anturaje proaste, se poate întâmpla ca soțul meu, câteodată, să aibă o percepție greșită asupra lucrurilor. Eu nu sunt nici prostituată, nici swingeriță, nu caut să agăț bărbați cu bani. Dacă soțul meu privește, să zicem, altfel lucrurile, atunci cred că ar trebui să îl întrebi pe el cum stau din punctul lui de vedere”, a declarat Anamaria Prodan pentru playsport.ro