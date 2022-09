Doliu în Ucraina! Marele dansator de balet Oleksandr Shapoval a fost ucis de armata rusă

Ucraina e în doliu, după ce marele dansator de balet Oleksandr Shapoval a fost ucis de armata rusă pe câmpul de luptă din regiunea industrială a Donbasului.

Oleksandr Shapoval a murit într-un atac cu mortierul lângă Maiorsk, în regiunea separatistă pro-rusă Donețk, pe data de 12 septembrie.

Sute de oameni s-au adunat acum la Kiev pentru a-și lua rămas bun de la marele balerin. Unii oameni au căzut în genunchi de durere, iar alții au aplaudat în timp ce soldații ucraineni i-au adus sicriul drapat în steagul Ucrainei la Opera Națională de la Kiev.

Rude, colegi, soldați și fani au venit cu flori pentru a-l conduce pe ultimul drum. Fiicele sale erau în mulțime, relatează ziarul britanic The Guardian.

Marele artist avea 47 de ani. S-a oferit voluntar pentru a lupta în război

Oleksandr Shapoval s-a stins din viață la doar 47 de ani. A fost dansator de balet la Opera Națională de la Kiev din 1994. Acesta s-a retras și a început să predea dans în 2021, iar pe data de 24 februarie 2022 s-a oferit voluntar pentru a-și apăra țara de armata rusă.

The war in #Ukraine is taking the country’s best talents. Oleksandr Shapoval was a ballet dancer. When the Russian invasion started, he took up arms to defend his country. He was killed by a mortar in #Donbas this week. pic.twitter.com/rSiMzaVcga — Abdujalil A (@abdujalil) September 17, 2022

A final ovation for ballet dancer Oleksandr Shapoval at the Kyiv Opera House. He’d performed for 28 seasons before volunteering to fight in the east. While Ukraine enjoys successes on the battlefield, his death is a reminder of the enduring, awful cost of this war. pic.twitter.com/6V1m2vVFlr — James Waterhouse (@JamWaterhouse) September 17, 2022

Oleksandr Shapoval, soloist of National Opera ballet, Honored Artist of Ukraine, died in combat near Mayorsk, Donetsk region. He went to the frontlines as a volunteer and served as a grenade launcher. RIP, Hero. pic.twitter.com/lKhci842Sw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 12, 2022

Ucraina și Marea Britanie sunt în doliu! Un medic voluntar a fost ucis de armata rusă

La sfârșitul lunii august, armata rusă a fost noi victime în rândul armatei ucrainene. Un medic voluntar din Marea Britanie a fost ucis în Ucraina de trupele rusești. Acesta venise să dea o mână de ajutor personalului ucrainean în tratarea victimelor.

Anunțul a fost făcute de familia sa pe platforma online GoFundMe, unde a pornit o campanie de strângere de fonduri pentru repatrierea trupului său neînsuflețit înapoi în Marea Britanie. Este vorba despre Craig Mackintosh, un bărbat originar din Thetford, estul Angliei. Acesta a fost ucis pe data de 24 august 2022, „în plină acţiune”.

„Vă rugăm să ajutaţi să aduceţi acasă acest erou de război. Fratele nostru s-a oferit cu mult curaj să meargă în Ucraina ca medic şi să ajute la salvarea de vieţi în această ţară devastată de război. În mijlocul conflictului, ajutându-i pe alţii, şi-a pierdut viaţa. Acest altruist este acum la morgă în Ucraina şi nu există nicio modalitate de a-l aduce acasă”, a scris sora victimei.

La scurt timp, un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Marea Britanie a confirmat informația respectivă. Anunțul oficial a fost făcut abia pe data de 1 septembrie, relatează agenția de presă AFP. Purtătorul de cuvânt a anunțat, atunci, că MAE „ajută familia unui britanic decedat în Ucraina şi că este în contact cu autorităţile locale”.