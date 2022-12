Un critic proeminent al liderului cecen, Ramzan Kadyrov, a fost ucis în Suedia. Este vorba de bloggerul cecen Tumso Abdurakhmanov. Colegii acestuia au declarat Serviciului Rus al RFE/RL că Tumso a fost împușcat în noaptea de 1 spre 2 decembrie. Ei au confirmat, astfel, informațiile anterioare despre uciderea sa.

Autoritățile suedeze nu au emis o declarație în acest sens.

Opoziția cecenă pe Telegram a confirmat pe 5 decembrie printr-o reacție pe Telegram, de asemenea, că Abdurakhmanov a fost ucis. În acest moment, fratele său, Mukhammad Abdurakhmanov, se afla sub protecția forțelor de securitate suedeze.

Rapoartele conform cărora Abdurakhmanov, în vârstă de 36 de ani, a fost ucis au apărut pe 1 decembrie. Ele nu au putut fi atunci confirmate.

Caucaz.Realities din RFE/RL și grupurile de opoziție cecenă au raportat că nu au putut contacta bloggerul și că reprezentanții acestuia au spus că nu au fost în contact cu el sau cu fratele său.

Oficialii suedezi au declarat pentru RFE/RL pe 2 decembrie că nu au informații despre locul unde se află Abdurakhmanov.

În ianuarie 2021, doi cetățeni ruși din Cecenia au primit pedepse lungi de închisoare în Suedia, după ce au fost condamnați pentru tentativa de a-l ucide pe Abdurakhmanov în februarie 2020. Unul dintre bărbați, Ruslan Mamayev, a mărturisit că a acționat la ordinul autorităților cecene, care au promis că îi vor plăti 50.000 de euro (50.000 de dolari).

