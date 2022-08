Andrii Rijhkov a fost polițist de frontieră în Ucraina. Acesta și-a trădat patria și a devenit colaborator al armatei ruse. Pe data de 27 august, el a fost găsit spânzurat în localitatea Mikhailivka, ocupată temporar de forțele inamice.

Andrei Rijhkov era instalat de Rusia ca „șef al poliției” din Mikhailivka. Serghei Bratchuk, un oficial ucrainean din Odesa, a anunțat că Andrei Rijhkov a fost găsit spânzurat, precizând că așteaptă mai multe informații pentru a se stabili ce s-a întâmplat cu el, potrivit Administrației Militare a Regiunii Zaporijie.

Vestea că aAndrei Rijhkov ar fi colaborator al armatei ruse i-a șocat pe oficialii ucraineni, în contextul în care el a fondat o organizație publică cu numele patriotic „Grăniceri Mikhailovshchina”, depunând un jurământ de credință poporului ucrainean, relatează agenția de presă Ukrinform.

