Ministerul Apărării din Rusia a anunțat vineri, 18 noiembrie 2022, că armata Ucrainei a executat peste zece prizonieri de război ruşi. Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce pe rețelele sociale a apărut un videoclip din care reiese că mai mulți soldați ruși ar fi fost uciși de către armata Ucrainei.

„Filmarea arată uciderea deliberată şi metodică a peste zece soldaţi ruşi imobilizaţi de către soldaţi ucraineni degeneraţi, cu gloanţe trase direct în cap”, a transmis, vineri, Ministerul Apărării din Rusia, potrivit căruia această filmare este „un semn al caracterului atroce al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi al regimului său de la Kiev”.

„Zelenski va răspunde în faţa tribunalului istoriei, a poporului Rusiei şi Ucrainei”, a avertizat Ministerul Apărării de la Moscova.

📽️A group of Russian soldiers surrendering to Ukrainian troops when one comes out firing. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/qleqIloK6w

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) November 18, 2022