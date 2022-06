Trupele de paraşutişti ale Moscovei au înregistrat pierderi grele în primele zile ale invaziei din Ucraina, în special în regiunea Kiev, motiv pentru care recent, Vladimir Putin l-a demis pe şeful trupelor de desant ale Rusiei, generalul-colonel Andrei Serdiukov.

L-a dat afară! Toată Rusia e în stare de șoc. E oficial

Motivul se referă la numărul mare de pierderi înregistrate în rândul paraşutiştilor ruşi, precizează Institutul de Studii ale Războiului (Institute for the Study of War – ISW), care citează surse ucrainene. Astfel, Kremlinul l-a înlocuit pe Serdiukov cu actualul şef de stat major al Districtului Militar Central, generalul-colonel Mihail Teplinski, conform purtătorului de cuvânt ucrainean al administraţiei militaro-civile din regiunea Odesa, Serhii Bratciuk.

În acelaşi timp, Moscova l-a numit pe adjunctul şefului trupelor aeropurtate ale Federaţiei Ruse, generalul-locotenent, Anatoli Konţevoi, în calitate de prim-adjunct al Statului Major al acestor unităţi.

Conform ISW, chiar dacă aceste informaţii nu sunt confirmate încă şi de surse ruseşti, dacă sunt adevărate arată că fostul şef al paraşutiştilor e făcut direct responsabil pentru rezultatele slabe obţinute pe câmpul de luptă, dar şi pentru pierderile mari înregistrate de paraşutişi, în special în zona capitalei Kiev, în primele zile ale invaziei ruse în Ucraina.

Noi ofensive în zona de est a Ucrainei

Concomitent, forţele ruse continuă să desfăşoare noi forţe în sprijinul ofensivei din zona Severodoneţk-Lisiceansk, în vreme ce apărarea ucraineană rămâne puternică. Ministerul ucrainean al Apărării a raportat că forţele ruse transferă tancuri, blindate şi echipament de geniu către Starobilsk, aflat la 40 kilometri est de Severodoneţk.

De asemenea, ruşii îşi împrospătează forţele din regiune cu echipamente aduse din zona Harkovului, în vreme ce mai multe imagini publicate pe reţelele sociale prezintă piese grele de artilerie transferate în zonă pe calea ferată.

Şeful Statului Major al armatei britanice, Tony Radakin, a mai precizat, conform ISW, că forţele ruse şi-au restrâns capacitate de luptă, în condiţiile în care au angajat un număr mare de militari şi mari cantităţi de tehnică de luptă pentru a obţine avansuri teritoriale minuscule în regiune.