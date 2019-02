Kovesi, trădată din interior! Dezvăluiri bombă ale subalternilor de pe vremea când ea era la cârma Anticorupției din România

Trădarea lui Kovesi vine de la cei care au fost consideraţi până nu de mult adevăraţii "locotenenţi". Astfel, foştii adjuncţi ai Laurei Codruţa Kovesi, Călin Nistor şi Marius Iacob, spun că nimic nu a depins de ei, deşi coordonau serviciile teritoriale, corectarea unor comportamente sau luarea unor măsuri, în contextul situaţiei de la DNA Ploieşti. Aceşti au lăsat să se înţeleagă că Laura Codruţa Kovesi avea întreagă putere de decizie la nivelul DNA.

Întrebat dacă va tolera comportamente precum cele de la DNA Ploieşti, şeful instituţiei a răspuns: "De unde aţi dedus că am tolerat? Dacă am dispus revocarea unora, înseamnă că nu tolerez. Legea conferă pârghii pentru a corectă astfel de situaţii. Singurul instrument este revocarea după procedura revăzută de legea şi emiterea ordinului de revocare. Nu poţi revoca o persoană, trebuie să faci verificări prealabile, să ai elemente care să conducă la revocarea acesteia. (..) Voi lua măsurile care depind de mine şi unde se impun aceste măsuri. Va fi revocat cine va încalcă grav normele de procedura. Cine îşi face treaba, va rămâne în cadrul direcţiei".

"Am coordonat serviciul teritorial Ploieşti vreo 9 luni. Dacă nu apărut elemente din care rezultau comportamente de genul care au apărut ulterior, să mi le spuneţi şi mie, nu ştiu de ele", a completat Călin Nistor, menţionând că în restul perioadei Serviciul a fost coordonat de celălat adjunct, Marius Iacob.

"DNA e condusă de o singură persoană, de procurorul şef. Dacă până la momentul la care am decis acele revocari nu au fost luate asemenea măsuri, nu e responsabilitatea noastră", a precizat Iacob.

"Dacă va veţi uită în regulametul direcţiei, atribuţiile sunt limitate. Adjunctul nu verifică rechizitorii, adjunctul nu revoca, adjunctul nu poate sesiza el Inspecţia Judiciară pentru că sesizarea trebuie făcută de procurorul şef al Direcţiei. Când am mai coordonat şi găsit situaţii care au fost oarecum neconforme cu legea, am înştiinţat despre situaţie. Nu am venit să discut despre fostul procuror şef. Am venit să va prezint raportul de activitate. Când am fost delegat, am dispus acele măsuri", a completat Călin Nistor.

În cadrul conferinţei de presă de prezentare a raportului de activitate pentru anul 2018, şeful interimar al DNA a susţinut că în a două jumătate a anului s-a pus accent pe ridicarea standardului de calitate. În această perioada, Laura Codruţa Kovesi a fost revocată din DNA.