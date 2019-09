Laura Codruța Kovesi este din nou în atenția opiniei publice. Solicitarea Vioricăi Dăncilă către toți europarlamentarii de a susține pe Rovana Plumb pentru funcţia de comisar european a reamintit de lupta dusă la Bruxelles pentru fosta șefă a DNA.

Într-o postare pe Facebook, Raluca Prună, fost ministru al Justiției, a atacat-o virulent pe Dăncilă, amintindu-i acesteia că Executivul nu a susținut candidatura lui Kovesi la șefia Parchetului European.

„Viorica Dancila e tot mai sigura pe ea. Vorbeste liber tot mai bine, fara agramatisme fatise. Continutul tot prost a ramas. E continutul lui Dragnea, de al carui nume PSD vrea sa uite. Mostenirea Dragnea e programul de guvernare. Untouchable. Ca si patriotismul acesta contorsionat, a la PSD, cu mandria de a fi roman. Sugestia lui Dancila ca toti deputatii romani din EP ar trebui sa sustina propunerea de comisar european facuta de un guvern PSD lamentabil dupa toate standardele e o astfel de contorsionare. Pe Kovesi care a ajuns in pole position pe merit, Dancila si Romania ei au faultat-o. Adormise mandria de roman, atat de tare ca Romania lui Dancila a facut istorie faultand cu repetitie, in Parlament si in Consiliu, pe propriul cetatean pe nume Kovesi.

De ce ar trebui sustinuta Plumb acum? Ca e desemnata de PSD? De incredere? Eficienta? Competenta? Indeplineste candidata Plumb criteriile din Tratat pentru o astfel de desemnare? Fleacuri. Trebuie sustinuta ca asa vrea PSD care da ora exacta a patriotismului de rit nou, in famiglie.

Astfel de sustinere explica mirajul in politica pe care PSD inca il exercita: nu lasa pe nimeni pe drum, rasplateste serviciile. Ale fiecaruia, la timpul cuvenit”, a scris Raluca Prună pe Facebook.

