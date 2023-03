A ieșit la iveală o înregistrate cu Neluțu Varga în care acesta explică felul în care justiția este controlată. Apropiatul ”Noului Grup de la Cluj” el o acuză pe Laura Codruța Kovesi că ar fi dat, în timpul nopții, ordine magistraților.

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, este cea care l-a nominalizat pe Neluțu Varga ca făcând parte din Grupul de la Cluj, grup condus de fostu ministru al Apărării Naționale, Vasile Dîncu.

”Atenție! Problema voastră a venit de la Codruța și am aflat-o întâmplător de la procurori, nu de la mine. Nu eu spun. Ălora le-a fost frică. Îi chema dimineața și noaptea la 1 ***** aia din Bruxelles. Și i-au aliniat pe toți, și pe judecători și pe toată lumea, cine vă dă câștig de cauză, asta am aflat după câteva zile, când ți-am și spus. Deci pentru mine problemele astea nu-s probleme.

Nu ți-am cerut nimic. O să încerc să fac tot posibilul să nu mai pută. Ca să se poziționeze cumva neutru. Bă, nu mai am treabă cu ea. Înțelegi? Asta a făcut. Dar mai departe, ***** aia, că are boală, că-i e ciudă când e femeie, că ele au o rivalitate și nu știu ce, când a pus-o în funcție, nu știu ce *****, că am înțeles că Elena a pus-o în funcție pe Codruța și au ele ceva rivalitate între ele”, spunea Neluțu Varga, în înregistrarea intrată în posesia celor de la Realitatea PLUS.

Interese privind un cartier de 10.000 de apartamente în Cluj

În acest scandal sunt interese mari pentru cartierul de 10.000 de apartamente numit Transilvania Smart City. Este cel pe care fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, îl construiește în Cluj-Napoca.

Afacere a primit repede autorizația de construcție din partea primăriei, pe care o conduce nimeni altul decât Emil Boc, un fost apropiat al Elenei Udrea.

În aceasta sunt implicați atât oameni ai fostului ministru, cât și omul de afaceri Ștefan Berciu. Acesta din urmă este unul dintre apropiații lui Neluțu Varga.

Există surse care spune că omul de afaceri și Grupul de la Cluj ar încerca să o scoată pe Elena Udrea din proiect, invocând lipsa banilor fostului ministru.

Totuși, Elena Udrea a adus un grup de afaceriști din București pentru a o susține, prin soțul ei și prin deputatul Adrian Gurzău, membru în partidului lui Emil Boc.

Oamenii cer banii înapoi

Lucrurile stau destul de prost în ceea ce privește acest proiect. În primul bloc din cartier, acolo unde s-au vândut apartamente, oamenii cer banii înapoi. Există surse care arată că omul de afaceri Ștefan Berciu a returnat banii prin intermediul SDC Imobiliare, în timp ce Alexandrov și Gurzău nu ar avea bani să returneze, prin Realtopfarma SA.

De asemenea, ar exista și oameni de afaceri care cer falimentul firmei controlate de Alexandrov și Gurzău. Sunt acei oameni de afaceri care au furnizat materiale pentru realizarea fundației primului bloc. Aici se numără și Ștefan Berciu, scrie stiridecluj.ro.