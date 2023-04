Elena Udrea a oferit un al doilea interviu moderatoarei emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu. De această dată, fostul ministru a scos la iveală modul în care Laura Codruța Kovesi a ajuns să fie procuror general.

Întrebată cine sunt vinovați în EADS, fostul ministru a spus ”sunt foarte multe nume, nu le dau ca n-au fost cercetati de justitie. Probabil vor iesi si vor spune”.

Fostul ministru al Turismului a mai precizat că este posibil ca Laura Codruța Kovesi să își fi cumpărat postul de procuror european prin închiderea dosarului EADS,

”E posibil. Are o logica. Postul a fost facut pentru Kovesi. La proiect a lucrat Macovei si Soros. Au nevoie de om acolo. Ea executa bine planul acestei grupari neormarxiste progresiste care au facut proiectul in Romania, la noi merge orice, a mers sa faca asta, n-a facut nimic, dar daca se da ordin si vor s-o execute pe Ursula, ma gandesc ca va incepe sa cerceteze vaccinurile.

Deocamdata nu cerceteaza nimic, a prins vreo 2 bulgari care evazionasera vreo 2.000 de euro.

Dar in rest nu a avut performante. …. se incearca prin ocuparea functiilor din institutiile judiciare de la nivel european. CEDO exista raport al Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei care constata ca exista grave conflicte de interese pentru niste judecatori de la CEDO – 22 de judecatori – care provin din ONG-urile lui Soros. Din 100. Aceste fundatii au avut procese si au fost judecate de acesti judecatori care provin din organizatiile lui Soros. CJUE, uitati cum e folosita pentru a pune sub control justitiile nationale. Cand a incercat in Germania, s-a zis pas. In Italia, la fel. In Polonia, Ungaria. In Romania a mers”, spune Elena Udrea.

Proiectul Gala Bute, gândit de Kovesi și Macovei

Elena Udrea a mai spus că ”pe modelul din Gala Bute, unde proiectul a fost gandit de Kovesi si Macovei – ca sa blocam aplicarea deciziilor CCR ne prefacem ca intrebam CJUE care raspundea ce vrem noi si apoi gasim judecatori care sa nu tina cont de deciziile CCR in Romania. Pe acest model e iar sesizat CJUE referitor la decizia CCR pentru prescriptie. Se va intampla la fel. Daca europarlamentarii nu se duc sa ia pozitie si guvernul face ca in Gala Bute, a trimis un punct de vedere prin care au spus ca nu trebuie respectate deciziile CCR. Daca nu ne aparam iar va veni decizie pe care unii judec o vor folosi pentru a nu respecta deciziile CCR.

Intrebarea e: e corect sa avem prescriptie? Da, nu poti tine un dosar 20 de ani. la noi, Pruna a marit prescriptia dand ocazia Statului Paralel sa te santajeze”, mai spune aceasta.