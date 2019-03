ÎCCJ a rămas în pronunțare, însă declarațiile făcute de fostul procuror șef al DNA scot în evidență absurdul situației. Înainte de asta, trebuie să precizăm că, în sala de judecată, reprezentantul Inspecției Judiciare a precizat că s-a ignorat modalitatea în care procurorul șef putea desemna un subaltern să facă controale, menționând că verificările se pot face de procurorul ierarhic superior sau de un procuror special desemnat, însă consilerul Laurei Codruța Kovesi este judecător. Mai mult, acesta a precizat că atribuțiile de verificare și control depășeau competențele unui consilier.

„Motivarea recursului se bazează pe modul de interpretare a probelor, activităti demarate de mine că procuror șef sau de consilier și o să vedeți că lipsesc cu desăvarsire orice critici. IJ a reținut că aș fi comis două abateri disciplinare. Menționez că nu am comis niciuna din cele două abateri, am respectat legea, activitatea de procuror, ordinul procurorului general. Am fost procuror general, respect instituția procurorului general și respect normele cu caracter administrativ dispuse de procurorul general. Acuzația în sine e neclară.” a declarat Kovesi.

De asemenea, fostul procuror șef DNA ridică semne de întrebare cu privire la toate dosarele deschise pe numele ei în ultimul an.

„Nu există nicio probă să rezulte că aș fi urmărit acest rezultat, dimpotrivă sunt la dosar toate motivele pentru care am dat aceste ordine. Sunt procuror de aproape 24 ani, n-am incălcat niciodată legea, nu am fost niciodată cercetată disciplinar, însă din octombrie anul trecut am fost cercetată disciplinar în 4 dosare, am peste 40 de acțiuni disciplinare și perste 20 de dosare penale. Este ciudat cum le-am făcut pe toate în ultimul an,” a spus Laura Codruța Kovesi.

Contactați de ȘtiripeSurse, reprezentanţii Inspecţiei Judiciare au infirmat datele prezentate de Kovesi, spunând că sunt doar 4 acţiuni disciplinare vizând activitatea sau conduita fostei şefe a DNA. De altfel, în ultimii doi ani, Inspecţia Judiciară a exercitat în total 25 de acţiuni disciplinare faţă de procurori.