Așadar, președintele Klaus Iohannis a mers vineri, 1 septrembrie, într-o vizită în Delta Dunării. Vizita a fost realizată împreună cu soţia sa, Carmen Iohannis, cu prilejul Zilei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Cei doi au făcut o plimbare cu barca şi au vizitat Complexul Lacustru Somova-Parcheş. Preşedintele a avut o întrevedere cu autorităţile centrale şi locale şi cu reprezentanţi ai mediului ştiinţific şi neguvernamental, la Satul Pescăresc Tradiţional.

„Este 1 septembrie, ziua deltei Dunării şi am decis împreună cu prima doamnă, Carmen şi întreaga delegaţie să venim astăzi, aici, la dumneavoastră în vizită. Am vizitat locuri foarte frumoase, am fost în zona lacustră Samova-Parcheş, este o zonă foarte specială şi specialiştii sunt de părere că este o zonă unică în deltă. Noi suntem de părere că este foarte frumoasă. Am avut o discuţie aplicată, bună cu cei care m-au însoţit”, a declarat Klaus Iohannis.