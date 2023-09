Activiștii din Giurgiu (România) și Ruse (Bulgaria) au anunțat joi că vor organiza proteste împotriva construirii unui incinerator de cadavre animale și medicale pe locul fostului Combinat Chimic Verachim, aflat la câteva sute de metri de locuințele.

La propunerea primarului Adrian Anghelescu, Consiliul Local Giurgiu a aprobat un proiect de hotărâre privind stabilirea unor distanțe minime pentru activitățile generatoare de poluare. Astfel de proiecte trebuie amplasate la minim un kilometru față de orice așezare umană și la minimum 500 de metri față de orice activitate economică.

Propunerea prezentată de către primarul Adrian Anghelescu reprezintă un răspuns legal la tentativa de a amplasa un incinerator de deșeuri într-o zonă aflată la 460 de metri de locuințele unor giurgiuveni. Potrivit deputatului PNL Maria Gabriela Horga, primăria a trebuit să apeleze la o astfel de măsură deoarece Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Giurgiu, Autoritatea pentru Protecția Mediului Giurgiu, autoritățile care trebuiau să blocheze instalarea incendiatorului, nu și-au făcut datoria.

„Am spus de la început că mă opun proiectului privind înființarea unui incinerator pentru deșeuri în municipiul Giurgiu. Amplasarea incineratorului în zona fostului combinat chimic, închis tocmai din cauza poluării, va fi un pericol pentru cetățenii din Giurgiu.

Instituțiile statului trebuie să își facă datoria și nu să asiste pasive până la producerea unor tragedii, așa cum s-a întâmplat, din păcate, în alte cazuri. Am folosit și folosesc toate pârghiile pe care le am în calitate de parlamentar pentru a bloca proiectul, adresând întrebări și interpelări pe această temă instituțiilor cu atribuții în domeniu.

Am avut o surpriză neplăcută, atunci când am primit răspunsul de la Ministerul Sănătății, condus de Alexandru Rafila, la interpelarea pe care am adresat-o pe tema proiectului de realizare a incineratorului.

Răspunsul conține citate ample dintr-un studiu de impact publicat pe pagina DSP Giurgiu, realizat la cererea firmei care urmează să construiască incineratorul. Este un document prin care se pregătea terenul pentru justificarea realizării incineratorului”, a scris Maria Gabriela Horga pe Facebook.