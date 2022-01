Luni, 3 ianuarie 2022, Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete oficiale, primele pe acest an.

Nouă decrete de eliberare din funcţie a unor judecători

Iată lista completă, potrivit comunicatului Administraţiei Prezidenţiale:

Decret privind eliberarea din funcția de judecător cu grad profesional la Judecătoria Turda a doamnei Corina Corovei – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție a doamnei Mariana Ghena, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Curtea de Apel Cluj a doamnei Marta-Carmen Vitos – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător grad profesional de tribunal la Judecătoria Cluj-Napoca a doamnei Jeni-Simona Mărginean-Matei – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Olimpia-Elisabeta Cunicel, președintele Judecătoriei Orșova – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Tribunalul Constanța a doamnei Cătălina Neacșu – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Tribunalul Maramureș a doamnei Maria-Ștefania Pavel – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului 2 București a domnului Toma-Florian Ciorgodă, delegat la Tribunalul București – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sectorului 2 București a doamnei Constanța-Mariana Vârșescu – pensionare.

Klaus Iohannis, umilit de Victor Ponta

De asemenea, la începutul acestui an, un fost premier l-a pus la colț pe Klaus Iohannis! „Președintele nu mai are încrederea poporului: 9 din 10 români nu-l mai cred”, a transmis acesta.

Victor Ponta a vorbit despre noul an și despre ce se întâmplă în continuare pe scena politică din România. Acesta spune că oamenii nu mai au încredere în președinte și că mulți cetățeni nu l-ar mai crede pe șeful statului „nici dacă ar spune că suntem în anul 2022.”

„Klaus Iohannis este președinte, dar nu mai are încrederea oamenilor. 9 din 10 români nu-l mai cred nici dacă ne spune ”La mulți ani 2022”, ne uităm ce an e. Nu am intrat în Schengen, nu am intrat, ați zis că nu o să mai avem vize de SUA, avem, ați zis că scăpăm de MCV, nu am scăpat.

Domnule, ce ați făcut în opt ani? Ați spus că nu o să aducă PSD la guvernare, PSD e la guvernare. În PNL nu o să fie liniște, mă aștept ca domnul Ciucă să îi ia locul lui Florin Cîțu, ceea ce o să-i bucure și pe simpatizanții și pe adversarii PNL. Oricum, în 2021 cel mai mult a câștigat AUR”, a spus Victor Ponta la România TV.