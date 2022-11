Președintele României, Klaus Iohannis, va participa, în perioada 7-8 noiembrie 2022, la Summitul implementării climatice (Sharm El-Sheikh Climate Implementation Summit), care va avea loc în contextul celei de-a 27-a Conferințe a Părților Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP27), la Sharm El-Sheikh, Republica Arabă Egipt, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială.

„Participarea la Summit-ul de implementare a schimbărilor climatice de la Sharm El-Sheikh. Ne vom concentra pe problema globală urgentă a schimbărilor climatice și pe luarea de măsuri în vederea atingerii obiectivelor climatice colective ale lumii.”, a scris Klaus Iohannis Twitter.

Attending the Sharm El-Sheikh Climate Implementation Summit. We will focus on the urgent global issue of climate change and on taking action towards achieving the world’s collective climate goals. #COP27 pic.twitter.com/0YdckYXf4z

