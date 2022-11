Preşedintele Klaus Iohannis participă la cea de-a V-a ediție a Forumului pentru Pace de la Paris, care are loc în perioada 11-12 noiembrie 2022, la Palatul Brongniart.

Președintele Klaus Iohannis a scris pe Twitter un mesaj cu ocazia participării la acest eveniment important. Potrivit președintelui, „trebuie să investim mai mult în consolidarea rezilienţei societăţilor noastre, în coordonare cu aliaţii şi partenerii noştri care împărtăşesc aceleaşi idei.”

„Este important să subliniem că invazia rusă din Ucraina a acţionat ca un accelerator al unui proces distructiv care face şi mai clar de ce folosirea ca armă a energiei şi a alimentelor sau folosirea propagandei trebuie contracarate printr-un efort internaţional coordonat. Trebuie să investim mai mult în consolidarea rezilienţei societăţilor noastre, în coordonare cu aliaţii şi partenerii noştri care împărtăşesc aceleaşi idei”, a scris Klaus Iohannis, vineri, pe Twitter.

Attending today @ParisPeaceForum. Important to underline that Russian invasion of 🇺🇦 acted as accelerator of a destructive process making even clear why weaponizing energy, food or using propaganda must be countered through coordinated international effort. #PPF22 pic.twitter.com/1MfWG06j8M

