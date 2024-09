Jurnalistul Doru Bușcu a comentat, într-o ediție specială a emisiunii „În opoziție cu Denise Rifa” pentru Gândul.ro, despre numirea lui Klaus Iohannis ca senator PNL. El a subliniat că această decizie ar putea afecta grav imaginea PNL și ar crea un conflict intern. Există o divizare între susținătorii lui Iohannis și cei care, precum Crin Antonescu, s-au opus deschis.

„Își dorește, de deasupra lor, președintele Iohannis să fie senator în capul listei la Senat. Înseamnă ultima tragedie a perioadei renaștere a Partidului Național Liberal, pentru că acest lucru i-ar trage în jos, pentru că ar începe o luptă internă, care deja a început în partid, ar încuraja voci externe care au fost centrifugate în decursul luptei politice. Cei care s-au opus de mult influențe lui Iohannis au rămas pe din afară și acum tac că aparțin din exterior. Unul din ei, n-aș, spune că este tipic, dar este foarte vocal și are greutate este Crin Antonescu.”, a declarat Doru Bușcu.

El a subliniat că, dacă Iohannis ajunge la Senat, electoratul PNL ar putea avea un recul, estimând o scădere de unu până la cinci procente. Bușcu a avertizat că, fără votul PSD, proiectul de lege nu va putea trece.

Doru Bușcu a subliniat că PSD nu ar trebui să cedeze presiunilor PNL de a vota legea prin care actualul șef de stat ar deveni președinte liberal la Senat după alegerile prezidențiale. El a adăugat că o astfel de acțiune din partea social-democraților ar diminua încrederea cetățenilor.

„O parte din electoratul PSD îi face o vină politică și istorică lui Iohannis pentru ceea ce s-a întâmplat cu PNL-ul. Este sigur că dacă va merge în această formulă cu Iohannis la Senat, electoratul PNL va avea un mic recul. Nu știm. Va fi un procent două-trei, cinci (n.r. – la sută). Dacă lucrurile merg mai departe și PSD se radiază la această operațiune, că fără votul PSD-ului nu se poate vota acel proiect de lege, nu poate trece acel proiect de lege, atunci PSD va intra și el sub incidența acestei, să spunem acestui stigmat, nu va pierde la fel de mult ca PNL, pentru că PSD rămâne, are o inerție politică mai mare, dar va da ocazia adversarilor să spună: „după ce a avut de trei ori guvernul meu, acum are coaliția mea” și ar fi asociați la grămadă cu Iohannis. Deci este o eroare politică să accepte revenirea lui Iohannis.”, a mai adăugat Doru Bușcu.