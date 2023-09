Klaus Iohannis a discutat, marți, cu președintele Kazahstanului, Kasâm-Jomart Tokaev, în marja dezbaterilor generale din cadrul sesiunii UNGA 78. Cei doi au discutat despre stimularea comerţului, cooperării energetice şi conectivităţii dintre România și Kazahstan.

„Discuţie substanţială astăzi la New York, în marja dezbaterilor generale din sesiunea UNGA 78, cu preşedintele Republicii Kazahstan, Kasâm-Jomart Tokaev, cel mai important partener economic al nostru din Asia Centrală, privind paşii concreti pentru stimularea comerţului, cooperării energetice şi conectivităţii, inclusiv prin portul Constanţa”, a scris, marți, Klaus Iohannis, pe contul său de Twitter.

Substantial discussion today in New York, on the margins of #UNGA78, with President @TokayevKZ of #Kazakhstan🇰🇿, our most important economic partner in #CentralAsia, on concrete steps to boost our trade, energy cooperation & connectivity, including through the Port of #Constanta. pic.twitter.com/vVer9LexLf

