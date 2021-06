Klaus Iohannis, atacat de un fost premier

Adrian Nătase a scris în postarea respectivă că „nimic nu se pierde, totul se transformă” iar un exemplu pentru această expresie „nucleul PDL din interiorul PNL”.

„Nimic nu se pierde, totul se transformă. Un exemplu bun il reprezintă nucleul PDL din interiorul PNL, care se regrupează pentru a prelua conducerea formatiunii, la congresul din septembrie.

Istoria liberalilor, după Revolutie, a fost destul de nefericită. In ’92, nu au intrat in noul parlament, in ’96 erau controlati de tărănisti. In 2000, au incheiat un acord parlamentar cu PSD, acord pe care l-au rupt după câteva luni. Apoi au intrat sub controlul PD-ului „de stanga”, al lui Băsescu, in timp ce vechiul liberal si urmas al Brătienilor, Theodor Stolojan, isi pregătea capitularea celebră din 2004”, a scris Adrian Nătase pe blog-ul său.

Va forma un nou partid prezidențial

Totodată, Năstase susține că „falanga pedelistă din PNL” va „incăleca ce a mai râmas din vechiul PNL si va forma un nou partid prezidential”.

„După 2004, PD si PNL au trăit o frumoasă poveste de dragoste care a durat vreo doi ani. Ulterior, pentru a ramane la guvernare, liberalii au facut o intelegere cu PSD. După alegerile din 2008, ei au vrut sa aiba in continuare premierul, desi intelegerea cu Psd era ca partidul cu mai multe mandate sa desemneze seful guvernului. Pentru ca au tergiversat, incercand sa santajeze Psd, Basescu a facut o intelegere cu Geoana, care a devenit presedintele Senatului, si l-a pus pe Boc premier. A urmat o alta istorie de dragoste cu PSD, cand Ponta si Crin Antonescu au creat USL. Proiect care nu a rezistat tentatiei candidaturii la presedintie.

In sfarsit, PNL a putut sa reintre in succesiunea Bratienilor, alegandu-l ca presedinte pe Iohannis, presedintele Forumului democrat al germanilor din Romania. Corect, pentru că marile familii, periodic, decid să aduca sânge proaspăt in genealogiile lor. In timp, pentru a-si pastra puritatea ideologica,PNL i-a preluat pe toti locotenentii lui Băsescu.

Urmeaza faza finală, falanga pedelistă din PNL, sprijinită de Iohannis, va incăleca ce a mai râmas din vechiul PNL si va forma un nou partid prezidential. Receptia va avea loc la Conacul Bratianu de la Florica iar ideolog sef al noii conduceri va fi Florin Roman, tinand seama de experienta sa la Romarm, Avas si Eximbank”, completează Adrian Năstase.

Sursa foto: Dreamstime