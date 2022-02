În urma videconferinței cu liderii Alianței Nord-Atlantice, președintele Klaus Iohannis a notat pe contul său de Twitter că situația rămâne critică în contextul crizei cu Rusia.

„Importantă conferinţă de coordonare găzduită de preşedintele Biden, în contextul în care situaţia în materie de securitate continuă să fie critică”, a declarat Klaus Iohannis, vineri seara.

De asemenea, șeful statului a precizat că ”trebuie să demonstrăm unitatea noastră și să continuăm consolidarea modalităților NATO în sensul descurajării și apărării Flancului de Est”.

Amintim că la videoconferința cu liderii Alianței Nord-Atlantice au participat țări precum România, Canada, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Polonia, dar și Uniunea Europeană.

Videoconferința a venit la o zi distanță după ce Rusia a transmis joi răspunsul scris al Moscovei la propunerile SUA pe tema garanțiilor de securitate.

Important coordination call hosted by President Biden @POTUS as the security situation continues to be critical. We need to show our unity and continue to further strengthen NATO’s deterrence and defense on the Eastern Flank. pic.twitter.com/pe8Ijru2s2

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 18, 2022