UPDATE: Dacian Cioloș nu va face astăzi declarații de presă.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut luni discuții cu liderii partidelor parlamentare din România, în vederea desemnării unui premier în vederea soluţionării crizei politice, la vreo săptămână de la căderea Guvernului Cîţu.

Președintele a vrut să dea timp politicienilor pentru a se ”calma” şi a ”reveni cu picioarele pe pământ”, însă jucătorii au recunoscut că nu au vorbit deloc între ei. Mai mult, șeful statului a ţinut deja să precizeze că nu este deloc convins că această primă rundă de consultări va duce la o soluţie, în opinia sa, partidele trebuind să înţeleagă că avem nevoie de un guvern şi să renunţe la tot felul de pretenţii.

Până acum, doar USR a venit cu o propunere de premier în persoana lui Dacian Cioloș. De asemenea, liderul UDMR a cerut ca partidul său să conducă guvernul timp de șase luni până la ieșirea din criza medicală.

Cioloș a fost propus premier de Iohannis

Iohannis a discutat luni cu PNL, PSD, USR, AUR, UDMR și minorități. În jurul 18.10 a venit cu primele declarații.

„Am avut azi consultări cu partidele după moțiunea de cenzură. În toate discuțiile am reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolvate: pandemia, creșterea prețurilor la energie. E foarte important să beneficiem de sumele mari din PNRR și să nu dăm cu piciorul la această oportunitate. Am reiterat importanța pregătirilor pentru iarnă. Acestea sunt chestiunile importante pentru români. Partidele au venit cu diferite abordări și propuneri. Eu am reținut o propunere pe care o voi pune în practică. Am decis să desemnez pentru poziția de candidat de premier pe Dacian Cioloș”, a declarat Klaus Iohannis după consultările de luni care au durat aproape toată ziua.