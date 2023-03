A fost promulgată legea privind regimul fiscal al nomazilor digitali

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 29 martie 2023, decretul privind promulgarea legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care cetățenii străini care stau în România pentru o perioadă mare de timp şi care lucrează de la distanţă pentru o companie din afara Uniunii Europene (UE) vor beneficia de facilităţi fiscale.

Pe scurt, proiectul de lege prevede încurajarea desfășurării în România a activităţilor specifice desfăşurate de nomazii digitali, prin stabilirea regimului fiscal aplicabil, respectiv scutirea de la plata impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate. Astfel că, nomazii digitali vor putea alege țara noastră ca stat de destinaţie, fără să aibă grija dublei impuneri a taxelor pentru veniturile realizate în afara României.

Ce beneficii aduc nomazii digitali României?

Potrivit Dianei Buzoianu, unul dintre inițiatorii proiectului de lege, un număr cât mai mare de nomazi digitali în România înseamnă mai multe resurse financiare pentru economia națională. De exemplu, dacă țara noastră ar atrage anual 2.000 de nomazi digitali, care ar cheltui în medie 2.000 de euro pe lună, la finalul unui an vor fi strânse circa 50 de milioane de euro pentru economia naţională.

„Prin prezenţa cât mai multor nomazi digitali în România, ţara noastră va beneficia de mai multe resurse financiare aduse direct în economie. Pandemia a accelerat fenomenul lucrului de la distanţă şi tot mai multe ţări au adoptat sau urmează să adopte facilităţi fiscale pentru a-i atrage pe lucrătorii de la distanţă.

Portugalia a aprobat recent o viză specială pentru lucrătorii digitali şi facilităţile îi atrag pe nomazii digitali atât în oraşe precum Lisabona şi Porto, cât şi pe insula Madeira, unde a fost înfiinţat un sat nomad digital. Croaţia a fost printre primele state care au introdus facilităţi fiscale pentru nomazii digitali. Ţări precum Germania, Spania, Grecia, Costa Rica, Mexic sau Indonezia au aprobat astfel de facilităţi. Nomazii digitali pot relansa comunităţi aflate în dificultate, precum Serendiz din Spania, o localitate spaniolă aproape abandonată.

Localitatea a fost readusă la viaţă după ce doi antreprenori au înfiinţat un centru pentru nomazii digitali. Un alt exemplul este oraşul Bansko din Bulgaria, o staţiune de schi care atrage turişti iarna, dar vara se lupta să atragă vizitatori. Apariţia spaţiului de lucru pentru nomazii digitali din Bansko a schimbat lucrurile. Localitatea are încasări pe tot parcursul anului, datorită nomazilor digitali care o vizitează, iar mulţi dintre ei aleg să stea mai mult. România are potenţial pentru a profita de acest fenomen: poate fi atractivă turistic, dar are şi o viteză bună a conexiunilor de internet”, a explicat, miercuri, Maria Gabriela Horga, unul dintre iniţiatorii proiectului de lege.