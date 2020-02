Este surpriza serii. Nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea nume de nou premier. Și totuși, președintele Klaus Iohannis a făcut anunțul. După negocieri maraton cu toate partidele parlamentare, șeful statului a ieșit și a anunțat prim-ministrul desemnat.

Iohannis a detonat bomba serii

Klaus Iohannis a detonat bomba serii. Acesta a anunțat că Florin Cîțu este premierul desemnat. „Am încheiat sesiunea de consultări cu partidele parlamentare. Să recapitulăm de ce am ajuns la consultări și desemnări. PNL a constituit un Guvern care s-a apucat de lucrurile stricate. Guvernul Orban a făcut lucruri reformatoare, a vrut să schimbe legislația pentru schimbarea primarului și al Consilului Local.

PSD s-a opus vehement reformelor Guvernului Orban. Au trecut moțiunea de cenzură. Am vrut să deblochez repede situația, am desemnat un premier. PSD a tergiversat procedurile în Parlament. Au trecut cele 15 zile conform regulamentului. Nu s-a votat și am intrat în riscul unui blocaj total în Parlament.

Ludovic Orban și-a depus mandatul și am convocat alte consultări. Nu vrem să blocăm România ci să mergem mai departe. După consultări am decis să fac o desmenare ca să mișcăm lucrurile. Astăzi, am decis să desemnez pentru poziția de premier pe domnul Florin Cîțu, cel care a fost ministru de Finanțe. Aștept acum să vină cu o nouă echipă de miniștri.

Apoi, să meargă în Parlament și să creeze o majoritate”, a spus Iohannis.

Florin Cîțu trebuie să meargă acum în Parlament pentru a-și căuta o nouă majoritate, nu înainte de a-și crea o echipă de miniștri pentru Palatul Victoria.

Pentru a trece de Parlament, acest Guvern are nevoie de 233 de voturi pentru.

