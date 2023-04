Kelemen Hunor a vorbit despre alegerile locale la Conferinţa Aleşilor Locali ai UDMR

Kelemen Hunor a spus că anul electoral 2024 „este un an fără precedent, de foarte multă vreme cel puţin”, pentru că „o dată la 20 de ani alegerile parlamentare şi prezidenţialele sunt în acelaşi timp”, dar că de această dată vor exista şi alegerile europarlamentare şi cele locale.

,,Pentru noi o mare provocare este să păstrăm un singur tur la alegerile locale, este foarte important să nu lăsăm pe ultima clipă demonstrarea rezultatelor noastre. Noi în lunile următoare, de fiecare dată, ori de câte ori avem ocazia – şi mai bine decât primarii nu poate nimeni să fie mai eficient, nici măcar miniştrii, nici măcar preşedintele Uniunii – este nevoie de miniştrii, de secretarii de stat, de toată lumea care face parte din guvernare, să faciliteze transferul mesajului.

Primarii sunt cel mai aproape, în legătura cea mai strânsă cu alegătorii noştri. În lunile următoare, trebuie să vorbim despre rezultatele noastre, despre rezultatele pe care le-am dobândit, că am guvernat pentru comunitate, că tot ceea ce am făcut, am făcut aşa cum am ştiut noi mai bine, că am reuşit să îmbunătăţim nivelul de trai, că am reuşit să redăm speranţa că se poate trăi în această ţară.

Aceasta va fi sarcina noastră şi a voastră cea mai importantă, pentru că altfel la anul nu vom avea succes. Nu vom avea succes ca şi Uniune, şi dacă Uniunea nu are succes, atunci nici comunitatea nu va avea succes, deci cele două sunt legate între ele, succesul depinde de succesul amândurora”, s-a adresat liderul UDMR participanţilor la Conferinţa Aleşilor Locali.

Reprezentanţii Uniunii Democrate Maghiare din România se reunesc în congres, vineri şi sâmbătă, la Timişoara. Actualul lider al formaţiunii, vicepremierul Kelemen Hunor, candidează pentru un nou mandat pe patru ani de preşedinte al UDMR.

Reuniunea UDMR a debutat, la ora 13:00, cu Conferinţa Aleşilor Locali ai Uniunii Democrate Maghiare din România. Lucrările Congresului UDMR sunt programate să înceapă la ora 16,00.

Mesajul transmis de Kelemen Hunor înainte de Congresul UDMR

Kelemen Hunor a explicat că urmează acest deceniu extrem de important, când se va schimba faţa şi şansa României.

„Este o posibilitate, o şansă mare, avem bani pentru a dezvolta România din surse europene, din bugetul Uniunii Europene, PNRR-ul plus fondurile de coeziune.

Avem investiţii, putem crea locuri de muncă, putem creşte economia, deci vom avea bugetul naţional pentru investiţii publice şi vreau să particip şi să pun şi eu umărul la tot ce se va întâmpla”, a fost mesajul transmis de Kelemen Hunor înainte de Congresul UDMR.

Liderul Uniunii a explicat că, în cadrul congresului va fi adoptat şi un document strategic, „care va arăta priorităţile României, priorităţile comunităţii maghiare pentru următorii ani şi asta se va referi la toate domeniile importante: economice, sociale, politice şi legate de drepturile minorităţilor naţionale”.

Sâmbătă este programat discursul program al candidatului la funcţia de preşedinte al UDMR şi votul propriu-zis

Kelemen Hunor a explicat de ce Timișoara a fost aleasă pentru desfășurarea evenimentului UDMR. El a arătat că orașul este, în acest an, Capitala Culturală Europeană.

„Nu am organizat niciodată la Timişoara un congres – şi este un alt argument. Şi mai este un argument: Timişoara a intrat în istorie, va rămâne în istorie, va rămâne oraşul de unde a plecat Revoluţia din decembrie 1989. Şi asta, bineînţeles, are o semnificaţie aparte şi pentru noi, dar şi pentru România”, a spus liderul Uniunii.