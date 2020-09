Marti, 15 septembrie, Kanal D a fost lider de piata, in Day time, cu emisiunile “In cautarea adevarului” si “Teo Show”. Conform datelor furnizate de Kantar Media Romania, in intervalul de difuzare a celor doua emisiuni amintite mai sus, 13:00 – 17:00, Kanal D s-a pozitionat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe toate categoriile de public.

In intervalul 13:00 – 15:00, emisiunea “In cautarea adevarului” a plasat Kanal D pe primul loc, in intervalul orar 13:00 – 15:00, cu 3,6% rating si 20,1% cota de piata, pe targetul National, 2,3% rating si 14,6% cota de piata, pe targetul All Urban, si 1,8% rating si 19,2% cota de piata, pe targetul Comercial. Editia de ieri a emisiunii prezentate de Ernest a fost urmarita, in medie, in fiecare minut al difuzarii de peste 630.000 de romani din intreaga tara. Minutul de aur, atins la 14:52, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, 882.000 de telespectatori din intreaga tara.

Pe primul loc în audiențe

Kanal D si-a mentinut pozitia de lider absolut de audienta si in intervalul 15:00 – 17:00, pe pacursul difuzarii emisiunii “Teo Show”. Postul TV a fost pe primul loc in audiente, cu 3,0% rating si 15,9% cota e piata, pe targetul National, 2,4% rating si 13,4% cota de piata, pe targetul All Urban, si 1,3% rating si 12,8% cota de piata, pe targetul Comercial.

Emisiunea prezentata de Teo Trandafir si Bursucu a fost urmarita, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste o jumatate de milion (532.000) de fani din intreaga tara. In minutul de maxima audienta, atins la 16:17, peste 705.000 de romani din intreaga tara urmareau show-ul prezentat de Teo si Bursucu.