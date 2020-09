Mai exact, este vorba despre Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii ”Bravo, ai stil!”, difuzată la Kanal D. Aceasta a povestit că perioada de izolare i-a creat stări de anxietate și depresie. În plus, aceasta a mărturisit că ședințele de terapie au ajutat-o să treacă peste aceste momente.

Vedeta a mai declarat pentru Libertatea că este de părere că societatea în care trăim are nevoie de un pic de ajutor pentru a realiza ceea ce se întâmplă cu adevărat, fără a cădea pradă unor stări proaste.

„Am ieşit din perioada pandemiei cu şedinţe la terapeut. Şoc şi groază. Nu e un lucru puţin pentru că tind să cred că societatea în care trăim şi mai ales generaţia noastră are un nevoie de un pic de ajutor, are nevoie de un şut în fund, ca să se trezească un pic la realitate şi să-şi dea seama de lucrurile care se întâmplă fără a cădea în diverse pase mai proaste, stări mai dubioase, fără chef”, a declarat Ilinca Vandici.

S-a mai confruntat cu astfel de probleme și după ce a născut

În același interviu, vedeta Kanal D a declarat că a mai avut astfel de stări și după ce l-a născut pe fiul ei, Zian. La momentul acela, Ilianca Vandici nu a dorit să apeleze la un specialist, considerând că este destul de puternică pentru a trece peste singură.

„Am făcut o greşeală în momentul în care m-am confruntat cu depresia postnatală. Nu am vrut, nu am simţit sau poate nu am crezut că e cazul să apelez la un specialist şi am considerat că sunt suficient de puternică să diluez treaba asta de una singură.

Lucru care nu mi-a fost favorabil pe termen lung. Iar lunile acestea de pandemie în care am stat acasă, nu am făcut nimic, nu am putut să muncesc, să mă întâlnesc cu prietenii mei, m-au readus cumva în aceeaşi stare pe care o aveam atunci.”, povestește vedeta.

”Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă”

Vedeta a mai declarat că merge și stă de vorbă cu un psihoterapeut o dată pe săptămână iar acesta o ajută să realizeze ce viață frumoasă are.

”Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă pentru că nu mă mai simţeam eu aşa cum trebuia. Am luat decizia să vorbesc cu cineva despre asta, dacă am înnebunit sau chiar mi se întâmplă nişte lucruri. Ei bine, sunt reale, se întâmplă şi tocmai de asta o dată pe săptămână stau de vorbă cu un psihoterapeut. Mă ajută să conştientizez ce viaţă frumoasă am, ce familie frumoasă am şi că dacă am stări mai puţin plăcute e firesc să le am, doar că nu trebuie să le dau foarte mare atenţie”, a mai povestit prezentatoarea de la „Bravo, ai stil”.