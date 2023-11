Președintele american Joe Biden a declarat că un acord prin care Hamas ar putea elibera ostaticii ar putea fi aproape, potrivit BBC. Întrebat de un reporter dacă un armistițiu este aproape, acesta a răspuns: „Cred că da”.

Potrivit Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) – o organizaţie umanitară care a facilitat eliberări anterioare de ostatici – şeful său a călătorit în Qatar pentru a se întâlni cu Hamas. Vestea a sporit speranțele că s-ar putea ajunge la un acord.

Tom Bateman, corespondentul BBC la Ierusalim, a afirmat că orice acord ar putea fi eșalonat, cu grupuri de ostatici eliberaţi pe rând, în schimbul unei încetări susţinute a focului.

Duminică, pe 19 noiembrie, 28 dintre cei 31 de copii născuți prematur au fost evacuaţi din spitalul al-Shifa din Gaza, aflat sub asediu, și duşi în Egipt. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a transmis că 12 dintre ei au fost transportaţi la Cairo pentru tratament suplimentar, luptându-se cu „infecţii grave şi alte afecţiuni”. Directorul spitalului indonezian din Gaza a declarat pentru BBC că la fața locului, se aud în continuare „împuşcături intermitente”.

La rândul său, Hamas a transmis marți, pe 21 noiembrie, că se apropie de „încheierea unui acord de armistiţiu” în Fâşia Gaza, potrivit liderului mişcării islamiste palestiniene, Ismail Haniyeh.

Luni, pe data de 20 noiembrie, secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că numărul civililor ucişi în Gaza a fost „fără precedent şi fără egal” în comparaţie cu orice conflict din 2017 încoace, notează CNN.

„Ceea ce este clar este că am avut în câteva săptămâni mii de copii ucişi. Aşa că asta este ceea ce contează. Asistăm la o ucidere a civililor care nu are egal şi nu are precedent în niciun conflict de când sunt secretar general”, a spus el în cadrul unei conferințe de presă.