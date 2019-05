Asta ne întrebăm și în cazul relației lui Victor Ponta cu Ludovic Orban. Cei doi trec de la o extremă la alta în doar câteva zile. Astăzi, liderii PNL și Pro România ar fi părut cei mai buni prieteni dacă nu am fi știut că în urmă cu doar o zi, Victor Ponta spunea despre Orban că între el și Liviu Dragnea nu este nicio diferență.

Cei doi au fost surprinși, vineri, după discursul Suveranului Pontif de la Cotroceni. Eugen Tomac a făcut o fotografie împreună cu marii lideri, fotografie ce a postat-o pe contul de Facebook.

Să fie asta o simplă coincidență, iar zâmbetul pe care îl afișează Ponta în compania celor doi să fie unul foarte sincer? Greu de crezut! Dacă ne amintim bine ce declara Ponta chiar ieri, unitatea și armonia dintre cei trei șefi de partid din fotografie este pusă la îndoială.

”Cel mai mare sabotor e Ludovic Orban. Orban s-a asigurat că nu are voturi Raluca Turcan pentru şefia Cameei Deputaţilor. Nici măcar toţi liberalii n-au votat. Orban e o relicvă a anilor 90. El continuă să atace USR, Pro România şi UDMR, deşi, dacă vrei să treacă moţiunea şi să faci un alt Guvern, trebuie să faci majoritate cu cei care sunt acolo. A înjurat Orban UDMR, apoi a înjurat Pro România, după care ne-a întrebat de ce nu am votat candidatul lor? Suntem masochişti? Îmi face scârbă Orban. Dacă va trece moţiunea, a auzit Orban că nu va fi el premier de la PNL. O să fie altcineva de la PNL. O să fie Rareş Bogdan sau altcineva. El trage sfori, aranjează. Şi dacă nu ajunge el, are grijă să nu treacă nicio moţiune. Am scăpat de Dragnea şi am dat de Orban. Dacă după Dragnea nu scăpăm şi de Orban, n-am făcut nimic. În 2012, am reuşit să schimbăm un Guvern şi am shimbat preşedinţii celor două Camere. Dacă în 2012 îi înjuram pe ceilalţi, nu făceam nimic. Am negociat. Orban nu discută cu nimeni. Ne înjură în fiecare zi la TV.”, a pus, joi, Victor Ponta.

Cât despre o posibilă alianță între partide, Ponta a spus clar că nu se va întâmpla acest lucru.

”Orban a zis că noi suntem comunişti. Şi eu ce să le zic celor din ProRomânia? Să votăm candidatul PNL? Orban o face intenţionat ca să nu ajungă Raluca Turcan preşedinte al Camerei şi Rareş Bogdan premier. Dacă nu poate el să ajungă, să nu ajungă nimeni. Între Dragnea şi Orban nu e nicio diferenţă. Orban a fugit de la locul accientului.

M-a sunat doamna Turcan şi mi-a zis că va candida. I-am spus că eu nu am plecat de la PSD ca să vin la PNL. Ştia toată lumea că nu o vrea Orban pe Raluca Turcan, exact stilul anilor 90. Şi pe mine mă cerţi că nu am votat cu Raluca Turcan? Dacă eu mă duc să le spun celor din Pro România şi le spun să-l votăm pe Orban premier, nu mă lasă. La fel ALDE şi UDMR. Dacă cineva vrea să schimbăm ceva, trebuie să scăpăm şi de Orban. Stăm toată ţara blocaţi într-un individ din anii 90? Parcă e un trabant. Nu vorbeşte nicio limbă străină. Orban parcă e de la Tiraspol.”, a precizat liderul Pro România.

În ceea ce privește relația PNL-PMP, lucrurile sunt mai clare. Surse din PNL au declarat pentru Capital că liberalii se află în discuții cu PMP.

„Oameni buni, e pentru prima data cand PNL poate atinge dupa 1990 un scor istoric. Ultimul sondaj de opinie ne arata ca PNL consolidat are 27% si este in crestere. PSD e la 23%, celelate forte vin de la 16% în jos. Sa intelegeti ca faceti parte dintr-un partid mare care sa guverneze tara in urmatorii 5-10 ani. De 7 ani stam in opozitie (…) ati auzit de Guardiola? A adunat oameni, a deschis echipa Barcelonei, a luat tineri. Avem si noi pe Guardiola al nostru, care a deschis partidul si care se pregateste sa formeze noua coalitie de guvernare, presedintele PNL Ludovic Orban”, declara Rareș Bogdan îniante de alegeri.

Confirmarea a venit și de la Traian Băsescu.

”Trebuie o mare alianta pe dreapta in care sa intre toate partidele parlamentare si cele neparlamentare care au doua-trei procente. De exemplu, platforma lui Ciolos. Altfel lasam PSD-ul la guvernare inca un mandat”, a spus Traian Basescu.

Băsescu a vorbit și despre cine ar fi mai potrivit să conducă această alianță politică.

„Doi oameni nu pot fi liderii unei astfel de aliante. Eu, ca nu vreau si Orban, pentru ca nu poate. Gata, dupa mandatul asta imi inchei activitatea politica”, a completat Traian Băsescu.

Orban nu a fost prea încântat de idee și i-a recomandat fostului președinte să lase politica și să se apuce de scris cărți.

„Nu cred ca cel mai bun promotor al unei astfel de idei poate fi Traian Basescu (al unei aliante a partidelor de Opozitie – n.red.) . Eu va spun situatia pe simpatizantii liberali. Simpatizantii liberali il resping pe Traian Basescu in proportie de 80%. Pentru noi orice atingere de Traian Basescu nu face decat sa ne indeparteze cetatenii.

Pentru Traian Basescu cel mai bine ar fi sa se duca sa scrie carti, sa tina conferinte, sa lase politica activa. A fost 10 ani presedinte, a avut toata puterea sa isi realizeze proiectele pe care vrea sa le realizeze. Ceea ce face el acum nu face altceva decat sa faca rau oricarei forte care se lupta cu adevarat cu PSD”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.

