Vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat din nou anularea alegerilor prezidențiale din România, spunând că nu poți avea valori democratice comune cu Statele Unite ale Americii, dacă anulezi alegerile doar pentru că nu-ți place rezultatul. Într-un discurs la conferința conservatorilor americani CPAC, el a reluat acuzațiile făcute recent la Conferința pentru Securitate de la München, Germania.

El a spus că nu poți avea valori comune cu SUA dacă anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul și a adăugat că acest lucru s-a întâmplat în România. Totodată, JD Vance a criticat Europa și Administrația Biden pentru că au lăsat migranți străini să intre în țările lor.

Nu se poate reconstrui Statele Unite ale Americii sau Europa dacă se permit migrarea ilegală masivă și că acest lucru trebuie să înceteze, menționând că este un lucru bun că s-a oprit în SUA, dar trebuie să se oprească și în Europa.

VICE PRESIDENT JD VANCE: „Germany’s entire defense is subsidized by the American taxpayer. There are thousands upon thousands of American troops in Germany today. Do you think that the American taxpayer is going to stand for that? If you get thrown in jail in Germany for posting… pic.twitter.com/eu1w5w78oI

