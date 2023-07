Jador a însoțit-o pe Alexandra Dobbia în Germania, unde tânăra studiază pentru o perioadă, cu programul Erasmus. Aceștia au descoperit locuri inedite, în care foarte mulți oameni merg desculți pe stradă.

Jador, provocat de iubita lui să meargă desculț pe stradă

Alexandra Dobbia l-a provocat pe artist să facă și el la fel. Acesta nu numai că a acceptat, dar a spus că se lasă de manele și va cânta rock.

„I-am pus provocare lui Ionuț să meargă desculț ca oamenii din orașul ăsta foarte alternativ, că eu i-am spus că și la facultate, și în autobuz, mai vezi vreun neamț din ăsta așa nebun și i-am spus că până acasă așa trebuie să meargă.”, a povestit iubita lui Jador.

„Mă jur că așa merg.”, a spus cântărețul.

„Chiar sper.”, a spus Alexandra.

Jador a spus că va merge desculț inclusiv la restaurant.

„Ia să vezi cum o să fiu foarte alternativ, mă las și de manele și fac rock. (…) O să intru la terasă desculț. Sunt curios ce reacție o să aibă germanii.”, a spus artistul.

„Dar niciuna. O să se uite mai mult că filmez și o să zică, dar asta ce face?”, a spus iubita sa.

Jador a cerut-o în căsătorie pe Alexandra Dobbia

Jador este extrem de îndrăgostit de partenera sa, așa că recent, i-a făcut o surpriză și cerut-o de soție.

„Te iubesc cel mai mult din lumea asta și aș vrea să fii soția mea. Te-am întrebat acum. Vrei?… O cer zilnic de soție”, a spus cântărețul într-un clip distribuit pe Instagram.

Cererea a fost una spontană. Bineînțeles, Alexandra Dobbia a răspuns „Da”, însă s-a emoționat în fața camerei de filmat.

„DA. Dar de ce îmi pui blițul ăla?! ”, a spus ea.

Fanii artistului, surprinși de imagini, nu au întârziat să îi felicite pe cei doi.

Elena Merișoreanu a vorbit despre starea de sănătate a lui Jador

Jador și-a îngrijorat fanii după ce luna trecută și-a anunțat retragerea din muzică din cauză că suferă de o boală gravă, refuzând însă să ofere mai multe detalii. Elena Merișoreanu a spus că a vorbit cu artistul la telefon și a dezvăluit cum se simte artistul.

Elena Merișoreanu a afirmat că Jador este foarte speriat, însă cântăreața de muzică populară este sigură că acesta va reveni pe scenă, întrucât medicina a avansat foarte mult.

„Am și vorbit la telefon cu el. El are probleme, a refuzat multe evenimente, dar și le onorează, pentru că acum medicina a evoluat, eu cred că va merge spre bine. El este foarte speriat, dar are o iubită care sper să îi facă viața frumoasă și să se lepede de gândurile alea rele pe care le are el, că nu mai cântă, că nu mai vrea să cânte, dar eu sunt convinsă că el e prea tânăr, talentat și iubit foarte mult, așa că să dea Dumnezeu să se facă bine și cât mai curând să vină în mijlocul celor care îl iubesc.”, a declarat ea pentru WOWnews.