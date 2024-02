Iulian Fota, fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a declarat că nu a solicitat personal să fie transferat la MAE. Și nici să fie eliberat din funcție. El spune că ar fi apreciat să nu fie tratat cu umilință în momentul plecării.

„Nu am cerut eu să vin la MAE, nu am cerut nici să plec. O fac cu fruntea sus, lăsând în spate realizări colective extrem de importante pentru securitatea naţională a României. Aş fi apreciat, dacă tot am făcut treabă bună, să nu fiu umilit la plecare. Dar atât s-a putut. Voi continua să fiu loial ţării mele şi să o servesc bine acolo unde viaţa mă va duce. Noi să fim sănătoşi. Nu mai speculaţi tot felul de plecări ca ambasador că nu este cazul. Nu plec nicăieri. Rămân pe baricada României Occidentale”, a scris Iulian Fota, într-o postare pe Facebook.