În prezent, diva a ajuns acasă, unde este supravegheată non stop de sora sa, Ana Crudu, şi de tatăl ei, Nelu Crudu. Cei doi s-au mobilizat și au cumpărat tot ce este necesar pentru procesul de recuperare.

„Daniela a fost externată, nu a avut nevoie de spitalizare. Nu are nimic intern. Are la faţă şi la picioare cred că de când a mers fără pantofi. Nu are traumatism cranio-cerebral, ci ochiul umflat şi vânăt şi nasul umflat, vânăt şi puţin fisurat. Trebuie să mergem la doctorul ei”, a declarat Ana Crudu.

Tatăl Cruduței este optimist cu privire la starea de sănătate a fiicei sale și recuperarea acesteia.

„Se simte foarte bine, se vindecă, toate merg spre bine. Totul este spre bine, se dă cu unguente, se regenerează totul. În două zile va fi bine. Sunt ferm convins că a plecat din țară, ăsta e omul. Dacă ea a decis să nu depună plângere, n-a depus, e un ordin de restricție. Totul merge extraordinar de bine, e tânără, se reface”, a declarat şi Nelu Crudu, potrivit romaniatv.net.

Mesajul iubitului croat

Sora fostei asistente TV a făcut public mesajul pe care Sego Dubravko, iubitul croat al Cruduței i l-a transmis, chiar după ce Daniela Crudu a ajuns în stare gravă la spital.

„Mi-a spus că, dacă Daniela are nevoie de ceva, să-l sune. Lui nu i se pare gravă situația, a zis că dacă ar fi bătut-o, nu mai ieșea din spital!”, a mai spus Ana Crudu.

Te-ar putea interesa și: