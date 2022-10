Mădălin Hodor, ironic la adresa USR

„S-au pornit trotinetisti supi tare. Acum că au făcut praf şi pulbere toate iniţiativele ok, din pricina de isterie şi prostiei universale care le acompaniază de regulă acţiunile, s-au apucat de plagiate. Foarte frumos. O să ducă şi asta în ridicol până la urmă, aşa cum de gard au dat tot ce au făcut. Vor duce în ridicol o muncă altfel onestă a câtorva pentru că nu se pot abţine ei sa se catere pe subiect.

S-au dus la ei la biblioteca şi s-au pozat cum copie sărăcuţii de mana (vai, ce nenorocire, nu ne dă, au ascuns la secret! Spume şi fandaxie majoră la publicul biciclist. Da şi Mamaia Biciclista baga tare pe conspiraţii şi vede numai SRI peste tot, deşi hei, mamaie verifica şi matale cronologia, când şi-a dat Bode doctoratul coordonatorul era la UBB, nu la Academia de Informaţii, vai capul tau care e prafao de fapt!). Mii de aplauze şi urale pentru alde Bulai Doamne şi Ghinea.

Acum, eu ştiu că publicul userist şi presa aferenta e vai mama lor pe legătura cu realitatea, dar chiar să minţi în halul ăsta că e cartea la secret..Uite. Ia mergeţi voi, luptătorii luminii stinse şi cereţi sa va dea de la bimbloteca una sau doua sau trei din cele 7 (şapte, ca poate nu ştiţi cifra) volume depuse acolo. O să descoperiţi că nu sunt deloc secrete şi chiar le puteţi citi cu pixul in mână. Aşa nu mai trebuie sa fandaxati lumea aiurea şi nici nu mai faceţi scurta la mana copiind ca prostii ceea ce puteţi accesa la liber. Ce ziceţi? O împrumutaţi şi o cititi până vi se duc ochii la spate.

Nu mai minţiţi lumea aiurea că ea secret că va faceţi de ceea ce sunteţi deja de prea multă vreme. Hai, va pupa tata. Când va faceţi mari să mă căutaţi poate iese ceva şi din capul vostru”, a scris Hodor duminică pe Facebook.

Mădălin Hodor: Ştiu că stăm greu cu logica

Ulterior, Mădălin Hodor a avut încă două postări pe acelaşi subiect.

„Hai să lămurim o treabă, că văd că trebuie să desenez.

Campanie împotriva lui Câmpeanu, campanie împotriva lui Bode, campanie împotriva lui Ciucă … Acuzaţii, dar cu zero dovezi,dar cat să stârnească valul. Nicio decizie a unei instanţe care are abilitatea sa judece aceste cazuri. Dar nu contează. Doar noi credem în credibilitate nu? Desigur totul este întâmplător, nicio legătură cu lupta politică subterană pentru viitoarele alegeri. Ok. Hai sa ne culcam la loc, că am trăit 30 de ani degeaba”, a scris el, comentariul jurnalistei Emilia Şercan fiind: „Mădălin, serios?”.

Într-o altă postare, el afirmă că „stăm greu cu logica”.

„Ştiu că stăm greu cu logica, aşa că întreb separat.

1. Cum îşi „secretizează” cineva o carte daca trimite 7 exemplare din ea la biblioteca?

2. In ce fel este vina lui Bode că biblioteca nu a terminat procedura de prelucrare şi punere la dispoziţia publicului a cărţii?”.