Simona Halep îl plătea pe Patrick Mouratoglou cu zeci de mii de dolari pe săptămână în perioada în care acesta i-a recomandat suplimentele care i-au adus suspendarea pe patru ani.

Un scriitor român transmite un mesaj controversat despre această situație, nu tocmai plăcută. El a ironizat relația dintre cei doi, sugerând că între ei a existat mai mult decât o relație jucătoare-antrenor.

Românca îi oferea antrenorului ei un salariu uriaș, de 20.000 de dolari pe săptămână. Ba mai mult, îi dădea și bonusuri de performanță. Tocmai de aceea este de neînțeles de ce i-a recomandat sportivei suplimente suspect de ieftine. Keto MCT, produs de Quantum Nutrition și distribuit sub marca Schinoussa Superfood, au fost cumpărate cu 1 dolar (5 lei)/cutie.

Vă amintim că antrenorul a transmis vineri un mesaj pe Instagram prin care își recunoaște vina pentru situația gravă a carierei lui Halep. Mesajul lui Mouratoglou a avut parte de ironiile scriitorului și jurnalistului român Adrian Onciu.

Halep a mers la Academia Mouratoglou, după care și-a concediat colaboratorii și s-a lăsat exclusiv pe mâinile echipei francezului.

Simona a decis să îi ofere antrenorului un salariu săptămânal de 20.000 de euro pentru serviciile sale de antrenorat în cadrul fiecărui turneu. În plus, Patrick urma să primească bonusuri în funcție de performanța Simonei în clasament, precum și de rezultatele acesteia în turneele de Grand Slam. Totodată, s-a stabilit o cotă variabilă între 10% și 12% din premiile câștigate de Simona.

„Eu, în februarie 2022, am crezut că nu mai am putere să continui în sportul de înaltă performanță. M-am gândit foarte serios să mă opresc pentru că eram obosită, saturată de tot ceea ce înseamnă să mergi zi de zi la antrenament. Ducându-mă la academie a fost un nou început, am văzut acei copii care își doreau și ei să ajungă jucători de înaltă performanță și parcă am simțit din nou că mai vreau să joc tenis.

Patrick m-a ajutat foarte mult la motivație, m-a ajutat să cred din nou în mine, iar antrenamentele pe care le-am făcut au fost noi și mi-a dat un oarecare entuziasm. Au fost rezultate foarte bune, este un antrenor extraordinar. Felul lui de a fi mi-a dat încredere că pot să câștig titluri mari”, a explicat Simona Halep, potrivit ProSport.