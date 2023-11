După cum se știe, Irina Loghin, prinsă într-un mare scandal. Artista de muzică populară a fost cap de afiș la spectacolul aniversar „Ion Macovei – 50 ani de cântec”. Ea a primit o corecție grosolană din partea prezentatoarei concertului. Artista îi are de partea ei pe toți colegii de breaslă. Contactat de Playtech Știri, solistul de muzică populară Gheorghe Turda a declarat că vina aparține organizatorilor pentru tot ce s-a întâmplat.

”E vina organizatorilor. Eu, dacă nu am încredere, din capul locului în ei, nu merg la spectacole. Să nu ne lăsăm pe mâna unor neprofesioniști. Prezentatoarea a fost o salariată, probabil. Păcat și regretabil.

În America, Irina era aplaudată, aclamată, acum o dau jos de pe scenă? Și la 84 de ani, Irina Loghin cântă foarte bine, o ține vocea!

Am avut o relație foarte bună cu Irina, am fost colegi la ”Ciocârlia”, la ”Rapsodia”, am un respect deosebit pentru marea noastră cântăreață, care va lăsa în urma ei melodii de neuitat. Sfatul meu pentru toți artiștii: ”Să nu vă dați pe mâna oricui, în materie de organizare, că uite ce pățești!”, ne-a declarat Gheorghe Turda.