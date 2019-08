Pensiile speciale ale lui Iliescu, Constantinescu, Băsescu și Iohannis scapă de noile impozite ridicate, conform unui document citat de profit.ro.

În ceea ce priveşte taxarea pensiilor speciale, se lucrează la definitivarea formei finale.

Varianta este în prezent: sub 2.000 de lei impozit zero, peste 2.000 lei impozit 10%, între 7.000 de lei şi 10.000 de lei impozit de 30% pe suma care depăşeşte 7.000 de lei şi de 900 lei plus 50% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 de lei.

Surse citate de Agerpres au dat un exemplu de calcul în cazul unei pensii speciale de 18.500 lei: 2.000 de lei plafon lunar neimpozabil conform Codului fiscal, rezultă 16.500 lei suma luată în calcul. Impozitul pe venitul din pensie 16.500X10=1.650 lei. Taxa va fi de 900+50%X(16.850 – 10.000)=4.325 lei.

Te-ar putea interesa și: