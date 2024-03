Fostul președinte al României, a oferit recent un interviu fostului ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu.

Printre diferitele teme discutate, fostul șef al statului a vorbit și despre prietenia care a dus la iubirea pentru soția sa, Nina Iliescu.

Întrebat ce înseamnă pentru el prietenia, Ion Iliescu a spus că aceasta este onestitate reciprocă.

Potrivit lui, prietenia este un dialog lipsit de interese, independent de loc și de timp.

Acesta a mai precizat că există și prietenii care duc la iubire, subliniind că acestea sunt prietenii fericite și rare.

De altfel, fostul șef al statului a mai spus că o astfel de prietenie a avut loc între el și soția sa.

Acesta a mai spus că a avut prieteni care nu s-au ferit de el din cauza opiniei publice. Fostul președinte spune că a fi prietenul lui Ion Iliescu era considerat un stigmat.

„În rest, pot spune că una dintre mângâierile vieții a fost că am avut prieteni care nu s-au dezis de relația noastră nici atunci când, pentru opinia publică, a fi prietenul lui Ion Iliescu era mai degrabă un stigmat. Prietenia aceasta, morală, nesacrificabilă, mi s-a părut întotdeauna o șansă și o cale de a fi și a rămâne normal, adică uman”, continuă el.

Fostul președinte a ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături de-a lungul timpului și care i-au făcut viața mai frumoasă și mai suportabilă.

De asemenea, el le-a mulțumit și celor pe care nu i-a cunoscut vreodată, dar care au avut încredere în el.

În cadrul acestui interviu, fostul președinte a spus că succesele sale au venit pe fondul încrederii și susținerii românilor.

Așadar, el a avut un gând de mulțumire pentru cei care l-au susținut mereu în cariera sa politică.

„Succesele mele au venit din încrederea și susținerea oamenilor. Pe mine m-au ales românii, lor le datorez, în primul rând, cariera mea publică. Un gând special de mulțumire tuturor acelor militanți și simpatizanți ai partidului, împreună cu care am făcut campanii și am obținut victorii. Și am rămas împreună și în momente mai puțin plăcute”, a continuat el.