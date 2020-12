Ion Iliescu trece cu bine peste pandemia de coronavirus. Deși până acum se vehicula în spațiul public ideea potrivit căreia fostul președinte al țării a fost infectat cu noul coronavirus, se pare că nu se pune probleme de așa ceva.

Soția sa, Nina Iliescu, a vorbit într-un interviu acordat pentru Realitatea despre starea de sănătatea a soțului ei și despre motivul pentru care acesta nu va vota la alegerile parlamentare.

Nina Iliescu a declarat că au ieșit din casă numai pentru lucruri importante. De asemenea, se pare că șefa secției de votare de unde cei doi cereau urna mobilă a fost infectată cu noul coronavirus, așa că familia Iliescu a preferat să nu mai voteze.

„Se simte bine, suntem acasa, suntem in ordine. Vineri a și ieșit din casă de trei ori că a trebuit să meargă la medicul stomatolog, să-și repare o măsea.

Nuu, nu , nu avem coronavirus, am facut testul si nu avem. Nu am cerut urna mobila de data asta. (…) Și după aia am constatat ca sefa sectiei respective a avut coronavirus si de regula șefa venea cu urna. Și am zis să ne învățăm minte, nu mai cerem.

În general nu am iesit, nu am iesit, dar am avut….avem si un ajutor in gospodarie. De 4 ori pe saptamana, o zi pe saptamana facem curatenie generala cu ajutorul unei firme care trimite 2 doamne, nici ele nu au, nici noi nu avem. Baietii de la SPP intotdeauna intra cu masca si se dezinfectează pe mâini.

Cu sanatatea ca la 90 de ani, cand o sa ajungeti la 90 de ani o sa va aduceti aminte cum am fost eu.”, a spus Nina Iliescu.

Lovitură pentru Ion Iliescu

Ion Iliescu a privit o lovitură grea în urmă cu câteva zile. Se pare că pe site-ul declic.ro a apărut o petiție care cere retragerea certificatului de Revoluționar cu Merite Deosebite al „inculpatului pentru crime împotriva umanității Ion Iliescu”.

Membri comunității susțin că fostul președinte al țării este „judecat pentru peste o mie de crime”și nu merită nicidecum un astfel ed document.

„În decembrie și din păcate doar atunci, o mare parte din opinia publică sesizează din nou faptul că dosarele istorice, printre care Dosarul Revoluției, nu au fost soluționate, deși iată că au trecut 31 de ani de la masacrul din 1989 orchestrat de comuniști și de eșalonul doi de comuniști care se intitulau după fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu drept feseniști, moment în care au preluat puterea în frunte cu Ion Iliescu (fost membru de marcă al PCR).

Întrucât justiția se mișcă în continuare cu lentoare vădită, considerăm că o minimă reparație morală ar fi reprezentată de retragerea certificatului de Revoluționar cu Merite Deosebite al inculpatului pentru crime împotriva umanității Ion Iliescu.

Ion Iliescu este judecat pentru peste o mie de crime care s-au comis după fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu, atunci când eșalonul doi de comuniști a preluat puterea”, sunt argumentele pentru care se doreşte retragerea certificatului.