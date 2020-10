Pandemia de coronavirus face ravagii în România. Zilnic avem parte de mii de infectări, iar situația este din ce în ce mai gravă. În acest context, președintele Klaus Iohannis anunță noi restricții.

Iohannis anunță noi restricții!

Șeful statului a dezvăluit că evenimente precum nunțile și botezurile ar trebui restricționate. „Trebuie să recunosc, sunt de părere că evenimentele la care se adună multă lume și probabil controlul devine mai greu vor trebui restricționate. Am văzut, din păcate, prea multe întruniri care au un substrat pozitiv – de tip nunți, botezuri, serbări – unde nu au fost respectate aceste restricții și este posibil ca astfel de întruniri să fie restricționate”, a spus șeful statului.

Iohannis a vorbit și despre problemele cu care se confruntă medicii în spitale. „In situatia de acum avem 600 si ceva de persoane la ATI, dar avem 1.000 de locuri destinate numai pentru pacienti COVID, am solicitat ca guvernantii sa caute solutii pentru a avea mai multe locuri. Noi vom face tot ce trebuie facut pentru a preveni intrarea in stare critica a sistemului medical.

Este nevoie de solutii concrete, inovative. Acolo unde sectia ATI se poate extinde, unde sunt specialisti, se va putea mari numarul de paturi. Daca anumite spitale vor fi transformate sau nu e o decizie a Ministerului Sanatatii, insa nu sunt adeptul masurilor heirupiste. Trebuie studiat foarte bine unde se poate realiza o marire a numarului de paturi la ATI. Nu vreau sa se ajunga la situatia de a fi instalate paturi, dar nu a fost personal specializat. Masurile trebuie luate acolo unde exista resursa umana. Resursa umana trebuie gestionata cu grija”, a spus Iohannis.

Iohannis a vorbit și despre situația școlilor. „Inchiderea scolii nu trebuie exagerata. Copiii sunt in siguranta in scoli. Sigur acolo unde apar cazuri de boala in scoala nu exista alternativa, dar nu trebuie sa exageram cu aceste masuri. Parintii trebuie sa isi trimita copii la scoala ca sa poate merge la serviciu. Ca sa nu existe exagerari am convenit azi sa se lucreze la o metodologie destul de detaliata”, a încheiat președintele.

klaus-iohannis_ID139222_INQUAM_Photos_George_Calin-scaled.jpg