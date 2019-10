Klaus Iohannis a dat de pământ cu PSD și a vorbit și despre informațiile apărute în spațiul public privind tăierile de pensii și salafii. El a acuzat PSD că și-au înșurubat neamuri peste tot și că dacă există un stat paralel în România acesta este PSD.

„Din prima zi de mandat au început să atace România și pe români. Au început cu Justiția, ei, gașca de penali. Au început să atace Justiția din România. Și ne-am opus. Și voi, și eu”, și-a început Iohannis, discursul.

El a amintit că pesediștii au continuat să înșurubeze neamuri și pretenari peste tot, în funcții de conducere, în administrație, în învățământ, în sănătate și nu s-au oprit.

„Cum se zice la noi: N-o mai dat Sfântu să se oprească! Nu, am rămas cu toții mască când au început să atace economia românească, când au început să atace partenerii noștri, când au început să atace pe români. Cineva trebuia să spună ”Atât!”. Și asta am făcut noi, voi și cu mine. Și de aceea dragii mei suntem în război cu PSD, fiindcă cineva trebuia să ia partea românilor și vom câștiga acest război. Am început destul de bine. Ați văzut fețele lor la moțiune? Îngropăciune nu alta. Așa pățește cine se ia de români”, a comentat Iohannis.

El le-a atras atenția liberalilor să nu subevalueze potențialul, care este în continuare un adversar foarte puternic, adânc înșurubat în stat.

Președintele a vorbit și despre un alt subiect sensibil.

„Nu vor exista tăieri de pensii și salarii. Vor urma și alte încercări pesediste. Eu mă aștept la tot felul de piedici, vor încerca să boicoteze votarea noului Parlament, vor încerca să meargă la Curtea Constituțională a României, vor încerca tot felul de scheme pentru a împiedica PNL să lucreze pentru români”, a conchis Iohannis.

Te-ar putea interesa și: