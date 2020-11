România trece prin clipe cumplite. Datorită faptului că am ajuns la aproape 11.000 de cazuri noi astăzi, de luni se trece la restricții dure. Mai mult, președintele Klaus Iohannis a dat ordin și a anunțat și represalii pentru cei care nu vor respecta rigorile noilor legi.

Șeful statului a dezvăluit că pieţele în spaţii deschise vor funcţiona. Mai mult, Iohannis spune că normele trebuie respectate cu sfinţenie în aceste spaţii. În caz contrar, vor fi luate măsuri mai dure.

„Aseară am vorbit despre măsuri mai degrabă generic, mai ales eu în deschiderea şedinţei de Guvern şi într-adevăr am vorbit despre închideri de pieţe şi târguri, însă discutând mai în detaliu cu Guvernul aceste chestiuni am ajuns la concluzia că probabil soluţia cea mai înţeleaptă ar fi să se închidă pieţele care sunt în spaţii închise şi să se lase să funcţioneze, dacă lucrurile nu se agravează, pieţele în spaţii deschise, fiindcă este toamnă, sunt micii agricultori care acum vor să vină să-şi vândă produsele, este perioada în care foarte mulţi români îşi fac proviziile pentru iarnă şi atunci pieţele în spaţii deschise, pieţele tradiţionale tărăneşti vor rămâne deschise şi aici trebuie respectate cu sfinţenie toate normele.

Vor fi verificări şi acolo unde vedem că nu se poate, vom lua măsuri mai dure”, a declarat Iohannis.

Și premierul Ludovic Orban a declarat că închiderea pieţelor acoperite în perioada următoare este o măsură care se ia după ce s-a constatat că acesta este un spaţiu în care există o incidenţă mare de transmite a virusului din cauza nerespectării regulilor, informează Agerpres.

Potrivit premierului Orban, producătorii agricoli îşi vor putea desface în continuare produsele în pieţele deschise sau în pieţele volante.

„Pe baza evaluărilor făcute din cercetări, a rezultat că în pieţele închise, spre deosebire de hipermarketuri unde regulile sunt respectate cu stricteţe, în aceste pieţe şi din cauza modului în care se manevrează marfa, a circulaţiei aerului, din cauza faptului că nu se respectă regula purtării măştii şi a regulilor de distanţare, se transmite (n.red.: virusul) mai uşor.

Am păstrat pieţele deschise. Mai mult decât atât, primăriile pot să organizeze pieţe volante, pentru a permite desfacerea produselor agricole de către producătorii agricoli. Vreau să menţionez: de către producătorii agricoli, pentru că din păcate o mare parte din cei care desfac marfa în pieţe numai producători agricoli nu sunt.

Îşi obţin certificatul de producător, deşi ei nu au muncit pământul în viaţa lor. Deci repet, există soluţia: pe lângă pieţele deschise, se pot face pieţe volante unde pot să vină numai producători agricoli. Este o restricţie pe o perioadă limitată de timp (n.red. închiderea pieţelor acoperite). A trebuit să luăm mai multe măsuri unde în urma analizelor s-a constatat că există o incidenţă mare de transmitere a virusului”, a afirmat Orban.

Premierul României a mai afirmat că alte măsuri vizează restricţii de circulaţie pe timpul nopţii, obligativitatea purtării măştii peste tot, decalarea programului de lucru, utilizarea muncii la domiciliu unde este posibil, pentru diminuarea fluxurilor de pe mijloacele de transport, unde la orele de vârf există un risc mai mare de transmitere.

„Deşi România nu este printre ţările cu cea mai mare rată a infectării, fiind pe locul 17 dintre ţările UE, nu ne interesează doar să facem comparaţie. Am ajuns la un nivel îngrijorător care ne duce în situaţia de a dispune aceste măsuri pentru a proteja sănătatea oamenilor, de a reduce numărul de infectări, de a găsi soluţii fără a afecta activitatea economică”, a mai spus premierul Orban.

