Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către departamentul pe care îl coordonați?

2023 e un an bogat pentru Golin. „Este” pentru că proiectele lui 2023 continuă. E bogat pentru că avem un departament de creație premiant. Un mix de oameni pe care îi știam demult și oameni noi, dar împreună un trib. Un an bogat pentru că e anul în care am lansat prima farfurie în KFC prin Meniul Zilei de Mâine, inițiativa de CSR care asigură nevoile de hrană și educație pentru copii din medii vulnerabile. Anul în care alături de Electrolux am reinventat cel mai popular preparat din Deltă, într-o rețetă din ingrediente care nu expiră: Ciorba PETscarească. Un semnal de alarmă împotriva poluării Deltei. Anul în care alături de Salvați Copiii am început lupta împotriva expunerii copiilor la jocurile de noroc prin Joacă, nu jocuri. O campanie în care s-au implicat mai multe licee din București, în care copiii au măsurat distanța dintre școlile lor și cea mai apropiată casă de pariuri (180 de metri). În plus, am avut parte și de momente behind the scenes, de exemplu am fost anunțați că anumite case de pariuri își retrag reclamele de digital outdoor pe durata campaniei noastre. Lucru care s-a și întâmplat.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Echipa. Am făcut shift-ul din agenția de ATL în cea de PR acum un an jumătate și am aterizat în Lumea Nouă. Ca să ajungem de la eu și ei la „Noi”, a însemnat de ambele părți un mare efort de cunoaștere, de aliniere de standarde și de asumare ca fiecare dintre părțile implicate să iasă din zona safe și familiară de până atunci.

A însemnat probabil să îi supăr pe mulți. Ne-am împăcat. Și am evoluat.

Care sunt proiectele Golin prevăzute pentru 2024?

Să continuăm.

Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

Să facem campanii creative și de impact în PR, pe bugete de PR, pe nevoi ale clientului de PR.

Să ne redefinim nouă și clientului ce mai înseamnă azi o știre.

Să lucrăm proiecte care cer timp cu generații care nu au răbdare.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Școala adevarată se face mult în agenție. Deci alegeți cea mai bună agenție și nu vă lăsați aleși. Sper doar, să mai prindeți oameni de la care să învățați. Școală.



Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Mă întreb dacă insight-urile vor mai fi luate din viața reală sau din SoMe trends. Și cât de reale vor fi ele, având în vedere că pe net suntem alții decât în realitate.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Cred că prețul unui lucru nu mai reflectă valoarea lui reală. Și asta duce la o inflație. De impostură. Fie că vorbim de industria de comunicare sau de imobiliare. De bugete, salarii sau de prețul unei case.

Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

O limită a managerului?

La care se suprapune poate și un context cultural în care am crescut noi, românii. Avem teama asta de a greși. O traumă. Care dusă în management este teama de a-i lăsa pe alții să o facă. Pentru ca ți-ar face perfecțiunea de râs. E și un citat celebru venit, nu întâmplător, dintr-o altă țară: “What makes me a master is that I failed more times than you even tried”. Omul care știe asta nu face micromanagement.

Eu nu fac micromanagement dintr-un motiv mult mai egoist: îmi plac surprizele.