Copmania Antibiotice SA a fost fondată în anul 1955, fiind prima fabrică din Sud-Estul Europei care producea substanța descoperită de Alexander Fleming care poartă numele de Penicilină. Construirea fabricii a durat aproximativ doi ani, iar la început activa sub numele de Fabrica Chimică nr.2 Iași. Patru ani mai târziu, a intrat în funcțiune secția de fabricație a Streptomicinei, moment în care numele fabricii a fost schimbat schimbat în Fabrica de Antibiotice.

Antibiotice SA în prezent

Capital: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2021?

Ioan Nani: Cifra de afaceri prognozată pentru 2021 este de 366,5 milioane lei.

Capital: Ce profit progonozați la finalul acestui an?

Ioan Nani: Profitul brut prognozat până la finalul anului 2021 este de 30,26 milioane lei.

Capital: Care este bugetul de investiții pentru acest an? Care sunt cele mai importante invesții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an? Ce plan de investiții aveți pentru 2022?

Ioan Nani: Antibiotice are stabilit un plan multianual de investiții în cadrul Planului de Organizare și Dezvoltare Strategică (PODS). Investițiile totale planificate pentru anul 2021 sunt în valoare de 93.5 milioane de lei, dintre care obiectivele puse în funcțiune reprezintă aprox. 53%, diferența fiind reprezentată de investiții în curs, ce se vor finaliza în anul 2022.

Dintre cele mai importante investiții realizate în anul 2021, amintim: investițiile în dezvoltarea fluxurilor de producție, achiziții de aparatură de laborator de ultimă generație, investiții în cercetarea-dezvoltarea de produse noi, adaptarea infrastructurilor de service, alimentare și distribuție utilități, depozitare, la trendul de dezvoltare a întregii platforme industriale Antibiotice, investiții în digitalizarea în informatizarea platformei industriale. Pentru anul 2022, Antibiotice își propune să investească, de asemenea, din surse proprii, în cele două direcții principale: dezvoltarea businessului (cercetarea de noi produse, upgradarea portofoliului cu produse obținute în urma achizițiilor de licențe-contracte de in-lincesing, investiții într-un nou site de cercetare (Inova+) în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi). Consolidarea businessului (reașezarea platformei logistice prin reamplasarea depozitelor de produse finite, a platformelor de expediție a marfurilor în vederea unui acces facil. Toate aceste depozite vor fi digitalizate și vor avea implementate sisteme performante de softuri.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Ioan Nani: Presiunea evenimentelor provocate de pandemie este una dintre cele mai mari provocări ale acestui an. Oamenii resimt o agresiune permanentă cu privire la schimbările survenite în stilul de viață, așa numita anxietate socială. Nevoia de a asigura și menține sănătatea proprie și a familiei, presiunea zilnică generată de știri nefavorabile, scumpiri, inflație, lipsa de predictibilitate și nesiguranța zilei de mâine, eșecul politicilor economice și sociale, lipsa optimismului sunt provocări cu care toți ne confruntăm. În aceste condiții, pentru a asigura retenția de personal și în special de a menține în cadrul companiei tinerii deja experimentați în domenii extrem de specializate și sensibile precum: cercetare-dezvoltare, business

development, asigurarea calității, s-au aplicat cu strictețe măsuri pentru ca salariații să se simtă protejați și în siguranța la locul de munca. Menținerea unei stări optime de sănătate fizică și mentală a angajaților, de care depinde până la urmă continuitatea și dezvoltarea afacerii, reprezintă cu adevarat o provocare. Am realizat acum, mai mult ca oricând, ce importantă este solidaritatea, empatia, față de angajați, față de semeni în general.

O altă provocare resimțită în acest an o reprezintă lipsa de predictibilitate cu privire la strategia națională din sănătate, dificultăți în planificarea afacerii pe termen scurt, mediu și lung, pe fondul reașezării consumului de medicamente, al impactului Covid în România dar și în piețele internaționale unde Antibiotice derulează afaceri;

Orientarea spre inovare în toate domeniile, nevoia de reașezare, de reorganizare ca și companie, dar ca și țară, prin politici noi și sustenabile de sănătate publică este necesară astăzi mai mult ca oricând, fiind o

provocare pe care trebuie să o gestionăm cu viziune și implicare.

Încetarea activității spitalelor a însemnat de asemenea, o mare provocare pentru noi, fiind o eroare. Astăzi se pune pe primul plan să luptăm doar cu acest virus și nu există decât spitale COVID în detrimentul pacienților cu alte afecțiuni.

Nu în ultimul rând creșterea fără precedent a tarifelor la energie electrică și gaze naturale reprezintă o provocare cu care ne confruntăm în a identifica soluții sustenabile.

Capital: Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

Ioan Nani: Această pandemie ne-a determinat să ne adaptăm, să ne schimbam modul de a comunica, de a face business, de a crea noi activități. Astfel, ne-am adaptat sistemele de comunicare în mediul online prin abordarea de noi instrumente de comunicare la distanță în condiții de siguranță și protecție a datelor. Totodată, am accelerat procesul de digitalizare și informatizare a platformei Antibiotice. De asemenea, am înființat cel mai mare și modern Centru de vaccinare din Moldova, unde, de când a început să funcționeze (ianuarie 2021), alături de peste 70% din angajații Antibiotice, zeci de mii de oameni s-au vaccinat (s-au administrat aproximativ 20.500 de doze Până în momentul de față). Avem o echipă de medici profesioniști. Asta înseamnă să te adaptezi. Am încercat, cu pragmatism, să arătăm că si în țara noastră se poate!

Cu toate provocările pandemiei, ne dezvoltăm afacerile, ne consolidăm business-ul în teritoriile unde exportăm, suntem un jucător important în licitațiile pentru produse injectabile în Europa, SUA și contribuim la asigurarea nevoilor pacienților cu aceste produse peste tot în lume.

Adaptarea portofoliilor printr-o cercetare operaţională inovativă va trebui să fie, de acum înainte, una dintre preocupările majore ale fiecărei fabrici de medicamente dintr-o ţară sau dintr-un teritoriu. Noi, în Antibiotice am reușit să adaptăm portofoliile de medicamente, am adus produse necesare în tratamentul bolii Covid cât și pentru susținerea imunității, într-un timp scurt. Am menținut prețurile, am aplicat politici juste, am venit în ajutorul sistemului de sănătate. Producem o gamă de dezinfectanți de mâini și suprafețe, pentru a ajuta sistemul sanitar și populația să depășească impactul pandemiei. Sunt produse biocide de înaltă calitate ce reprezintă o soluție optimă, eficientă, la îndemâna întregului public, instituțional și larg în aceeași măsură. Totodată, dezvoltăm o gamă de suplimente alimentare, la standard de medicament, sub brandul Nutriensa, pentru susținerea imunității și îmbunătățirea calității vieții pacienților încercați de aceste vremuri.

Capital: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Ioan Nani: Antibiotice, de peste 65 de ani este o companie românească, strategică, cu o echipă de oameni dedicați și orientați puternic spre dezvoltare sustenabilă, spre cunoaștere și performanță, ale căror destine se îmbină cu planuri îndrăznețe, fiind capabilă să se adapteze realității mereu în schimbare și făcându-se cunoscută în lumea întreagă prin produsele sale și prin grija pentru pacienți și comunitate.