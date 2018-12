Investițiile străine și creșterea economică a României (P)

Dincolo de aspectele metodologice, datele şi informaţiile utilizate în studiu au fost suficiente pentru a stabili poziţia şi performanţa României în atragerea investiţiilor şi în evidenţierea efectelor acestora asupra economiei ţării noastre. Puteţi vedea în link-ul de mai jos studiul complet.

https://www.fic.ro/Documents/view/Studiu-Investitiile-straine-directe-evolutia-si-importanta-lor-in-Romania

Investiţiile străine directe sunt complementare surselor publice de finanţare şi furnizează capitalul necesar dezvoltării economice. Ele creează noi locuri de muncă nu numai în compania în care investesc, ci stimulează şi dezvoltarea celorlalte firme locale. Investiţiile străine nu sunt numai un flux de capital, ci şi de tehnologie, cunoştinţe, practici organizatorice, care stimulează şi generează creşterea economică.

Ceea ce defineşte investiţiile străine directe este interesul durabil al investitorului în compania în care investeşte. Prin urmare, un investitor care a pus bazele unei noi companii nu va renunţa atât de uşor la investiţia sa, chiar şi în perioade economice turbulente. Investiţiile străine au un impact benefic asupra acoperirii deficitului de cont curent. Practic, datoria externă a României nu creşte prin acest tip de contribuţii, mai mult, ele ajută la formarea veniturilor statului.

Iată câteva date recente: În 2017, România a avut al treilea cel mai mare deficit de cont curent din UE după Cipru (8,4% din PIB) şi UK (3,7% din PIB). Prognoza Eurostat pentru deficitul de cont curent al României este urmatoarea: 3,7% (2018), 4,2% (2019), 4,5% (2020). Conform prognozelor EU, România va avea al doilea cel mai mare deficit de cont curent din UE în 2018 după Cipru (8,2%).

Deficit bugetar: 2,9% din PIB în 2017

Prognoza Eurostat: 3,3% din PIB (2018), 3,4% (2019), 4,7%(2020)

Deficitul de cont curent: 3,1% din PIB în 2017

Datoria publică: În anul 2017, datoria publică brută a României a fost de 35,1% din PIB, locul 24 în UE. Conform prognozelor Eurostat (octombrie 2018), aceasta va rămâne la 35,1% din PIB în 2018, iar ulterior va avea un trend ascendent (35,9% în 2019 şi 38,2% în 2020). O analiză a BNR arată că pragul de alertă/alarmă pentru datoria publică a României este de cel puţin 43% din PIB. Astfel, dacă România va trece de acest prag este foarte posibil riscul apariţiei unei recesiuni.

Datoria externă a României pe termen lung era de 68 mld. EUR (în sept. 2018). În 2017 datoria externă a fost în valoare de 68,5 mld EUR, în scădere cu 1,5% faţă de 2016.

Structura pe sectoare instituţionale a datoriei externe arată că, la sfârşitul anului 2017, administraţia publică a continuat să deţină ponderea cea mai ridicată (48,7 %),fiind urmată de sectorul non-bancar (40,3%). Datoria externă pe termen scurt a fost de 24,9 mld. EUR în 2017, soldul acesteia fiind cu 6,9% mai mare faţă de 2016.

Sursele informaţiilor:

BNR http://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx

Eurostat https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_081018_statistical_annex_en.pdf

Evoluţia investiţiilor străine directe în România

Pentru a vă face o imagine de ansamblu despre volumul capitalului stain, investitorii străini aduc câteva miliarde de euro în fiecare an în România. În ultimii ani investiţiile au fost de aproximativ 4 miliarde de euro pe an. Apogeul investiţiilor a fost atins în anii din preajma aderării României la UE, când ele se ridicau la 8-9 miliarde de euro pe an. A urmat o scădere la 2 miliarde pe an datorită crizei economice globale şi astăzi nivelul pare să se fi stabilizat în jurul cifrei de 4 miliarde de euro. Mai multe informaţii despre investiţiile străine directe găsiţi pe site-ul

https://www.fic.ro/investitiile-straine-din-romania