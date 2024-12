O legendă urbană răspândită printre șoferi susține că ar fi în regulă să montezi cauciucuri de iarnă doar pe față și cauciucuri de vară pe spate. Aceasta idee este, însă, extrem de periculoasă, a avertizat Titi Aur, instructor de conducere defensivă, scrie DCnews.ro.

Titi Aur subliniază că o mașină care are roți de iarnă pe față și roți de vară pe spate reprezintă „cea mai periculoasă variantă.” Potrivit acestuia, comportamentul mașinii se va schimba constant, iar riscurile sunt majore, în funcție de condițiile meteo.

„Sub nicio formă. O spun din toată experienţa de pe stradă, de conducere defensivă, dar şi din experienţa de la curse. O maşină care are roţi de un fel pe faţă şi de un fel pe spate e cea mai periculoasă variantă. Sunt anumite zone în care roţile de iarnă sunt mai eficiente decât cele de vară, în sensul că e asfaltul mai rece, mai ud, etc. Şi spatele va pleca în permanenţă în derapaj. La fel cum sunt şi zone unde roţile de vară, de pe spate, sunt mai eficiente, că e asfaltul mai uscat, a dat un pic soarele. Roţile de faţă alunecă un pic atunci. Ceea ce înseamnă că maşina are un comportament care se schimbă constant. Este cea mai periculoasă situaţie în care poţi să fii când mergi la limită, în sensul că eşti într-o situaţie de virat sau de evitat.”