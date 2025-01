Kevin O’Leary, cunoscut investitor canadian, a făcut public faptul că este interesat să devină proprietar al TikTok în Statele Unite, cu doar 12 zile înainte de termenul limită pentru interzicerea aplicației. O’Leary a discutat această posibilitate într-o apariție recentă pe Fox News și a subliniat necesitatea unui parteneriat cu președintele ales Donald Trump pentru a finaliza achiziția.

În cadrul unei emisiuni la Fox News pe 6 ianuarie 2025, Kevin O’Leary a declarat că își dorește să cumpere operațiunile TikTok din Statele Unite înainte ca aceasta să fie eliminată de pe piață. Conform unui decret semnat de președintele Joe Biden, aplicația ar putea fi scoasă din magazinele de aplicații Apple și Google pe 19 ianuarie.

O’Leary a afirmat că vânzarea activităților TikTok din SUA este esențială pentru a preveni interzicerea acestei platforme.

El a dorit să facă public faptul că va solicita ajutorul acestuia pentru a rezolva orice problemă legată de achiziție.

O’Leary a dezvăluit, de asemenea, că fostul proprietar al echipei de baseball Dodgers, Frank McCourt, va fi partenerul său în această afacere. McCourt, prin intermediul Project Liberty, va colabora cu O’Leary pentru a adresa provocările legate de preluarea aplicației.

Într-un mesaj pe platforma X (fost Twitter), O’Leary a precizat că este „încântat” de oportunitatea de a lucra împreună cu McCourt. El a subliniat că achiziția nu se limitează doar la preluarea activelor TikTok în SUA, ci și la protejarea vieții private a celor 170 de milioane de utilizatori americani.

I’m excited to share that I’m partnering with Frank McCourt and the visionary team at @pro_jectliberty to lead The People’s Bid for TikTok!

This isn’t just about buying TikTok’s U.S. assets. It’s about something much bigger: protecting the privacy of 170 million American users.… pic.twitter.com/kzxk5RfEgY

— Kevin O’Leary aka Mr. Wonderful (@kevinolearytv) January 6, 2025