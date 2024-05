Telefoanele ar putea fi interzise copiilor în tot mai multe state. Marea Britanie a dat startul

Telefoanele ar putea fi interzise copiilor sub 11 ani. Din ce în ce mai multe state iau în considerare interzicerea sau restricționarea utilizării telefoanelor mobile de către copii. Se discută și despre interzicerea calculatoarelor și televizoarelor în creșe și grădinițe.

Recent, Guvernul de la Londra a impus interdicția utilizării telefoanelor mobile în școli. În ultimele luni, măsuri similare au fost adoptate și în Brazilia și Spania pentru a combate fenomenul „dependenței digitale.”

Potrivit experților francezi, copiii cu vârsta sub trei ani ar trebui să fie feriți de telefoane, tablete, laptopuri, calculatoare și televizor. Cei sub 11 ani ar trebui să se abțină de la utilizarea telefoanelor. Pentru copiii sub trei ani, accesul la internet ar trebui să fie evitat. Pentru cei cu vârsta între trei și șase ani ar trebui să aibă acces doar la conținut de calitate educativă, sub supravegherea unui adult.

Studiile psihologice sugerează că folosirea excesivă a telefonului poate contribui la creșterea ratei de obezitate. Poate amplifica riscul apariției depresiei și anxietății în rândul copiilor. Telefoanele afectează calitatea somnului. Ele pot contribui la apariția problemelor de vedere și la dezvoltarea problemelor de sănătate, precum obezitatea, depresia și anxietatea.

Părinții nu știu cât de mult timp petrec copii lor în fața ecranelor

Potrivit unui studiu realizat de organizația „Salvați Copiii”, 40% dintre părinți cred că cei mici nu au conturi pe rețelele sociale, însă 90% dintre copiii intervievați au dezvăluit că folosesc rețelele sociale. În ceea ce privește timpul petrecut în fața ecranelor, doar 30% dintre părinți au spus că cei mici stau o oră în fața ecranului. În realitate, copiii intervievați au spus că petrec între 8 ore și 10 ore pe zi în weekend sau în timpul școlii.

Este notabilă scăderea drastică a vârstei la care copiii încep să petreacă timp și să dețină conturi pe rețelele sociale. Există chiar copii de 5 ani care au astfel de conturi, uneori cu acordul părinților, alteori fără ca aceștia să fie conștienți. Riscurile asociate acestei practici includ tendința de a deveni mai neatenți și de a avea dificultăți în concentrare.

De exemplu, un adolescent care a apelat la serviciile de consiliere a recunoscut că în mediul online poate fi cine vrea el, că nimeni nu îl obligă să îndeplinească vreo sarcină. Astfel, ne confruntăm cu un pericol suplimentar al identității online, ce poate să nu coincidă cu cea offline, a explicat Claudia Oprescu, coordonatorul programului „Ora de net”, pentru PRO TV.