Schioarea profesionistă Iulia Petruța Benga, în vârstă de 31 de ani, este un model de urmat în ceea ce privește găsirea unui echilibru într-o viață de familie perfectă și carieră. Campioană la schi, la nivel internațional, Iulia se paute lăuda cu numeroase premii câștigate, dar și cu recunoașterea, ce a venit odată cu aceste distincții.

Cel mai recent premiu câștigat de Iulia Benga este cel de la competiția internațională de schi FIS SES Nation Cup, care s-a desfășurat între 18 și 21 februarie 2020, în Poiana Brașov. Campioana a câștigat în cadrul competiției, trei din cele patru curse de slalom la feminin. Uimitor este că a reușit această performanță, după o pauză de 8 ani. Ea a revenit pe pârtie în iarna lui 2019.

Într-un interviu acordat unui jurnalist de la Capital, Iulia a dezvăluit detalii neștiute din viața ei, dar și ce înseamnă să urmezi o pasiune timp de peste 20 de ani.

Jurnalist: Cum te-ai apucat de schi?

Iulia Benga: A început de la patru ani, pasiune, m-am născut în predeal. Vrei nu vrei, faci schi. Așa era atunci și am continuat. La 20 de ani m-am oprit, nu aveam un viitor, dar acum după ce am născut trei copii m-am reapucat, într-un mod profesionist. Am avut o pauză de opt ani. Și acum se simte mai frumos, mai cu putere, mai cu spor. Asta a fost timpul meu liber de care am profitat din plin, mergeam și la sală și nu mai aveam motivație și-am zis hai că trebuie să fac ceva mai mult.

Jurnalist: Cum te descurci acum că ai și 3 copii? Să le îmbini pe amândouă?

Iulia Benga: Fac eforturi supraomenești dar mă ajută în perioadele competiționale și bunicii, slavă Domnului că-i am. Și cu soțul, ne mai organizăm, stă el 2 ore, stau eu 2.

Jurnalist: Pe viitor cum vezi să evolueze cariera de schioare?

Iulia Benga: Sincer, chiar acum mi-a venit o idee să continui cu un sincron. Cred că se va termina curând pentru mine. Prefer să fiu o mamă mai bună. Un antrenor nu vreau să devin, poate într-o echipă de sincron de schi mi-ar plăcea să ajung. Mi s-a trezit o nouă pasiune de ieri.

După muncă și răsplată

Jurnalist: Cum au decurs acești ani pentru tine? De schi?

Iulia Benga: Cum să decurgă? Nu prea am fost pe la școală, mulțumesc profesorilor care au înțeles, antrenamente zi de zi până la 20 de ani, cantonamente, acasă mai puțin. Nu a fost ușor, mai ales că nu aveam foarte mult de câștigat, dar uite că acum se dovedește că a meritat, mi-am primit premiul.

Jurnalist: Cele mai mari provocări?

Iulia Benga: Campionatele mondiale au fost așa competiții mai importante. Provocări toate sunt. Am câștigat foarte multe, pe internet sunt. Dacă dați pe FIS.

Jurnalist: Copii sunt ?

Iulia Benga: Filip (2 ani), Rafael (4 ani) și Natalia (7 ani)

Jurnalist: Cel mai bun sfat primit vreodată la schi?

Iulia Benga: Nu a fost un sfat, am cerut eu o informație, că nu mai știam cum se merge, de la o bulgăroaică, ce a fost colegă cu mine și mi-a explicat noua tehnică, eu în engleza mea am înțeles-o și mi-a ieșit la fix, de atunci am înțeles.

„Ca să îți placă schiul trebuie să-ți placă adrenalina”

Jurnalist:Dacă ar fi să dai tu acum un sfat unui tânăr schior, ce i-ai spune?

Iulia Benga: Aș spune în primul rând să se bucure, că e o atmosferă la schiul ăsta al nostru foarte tensionantă așa și nu se mai bucură copiii noștri, să se bucure și să meargă nene cu viteză, că schiul e viteză. Noi am fost învățați să mergem frumos și nu. Viteză. Frumusețea vine din viteză. Ca să îți placă schiul trebuie să-ți placă adrenalina.

Jurnalist: Ai avut vreodată vreo frică în vreo competiție să nu cazi, să nu te accidentezi?

Iulia Benga: Dacă ești pregătit nu are de ce să-ți fie frică. Adică bine, poți să pățești, dar îți trebuie pregătirea fizică.

Jurnalist: Metaforic vorbind, ce simți când ești pe pârtie?

Iulia Benga: Emoție. Și acum am emoții la concursuri sincer. Dar nu ai timp să simți prea multe, e un minut, într-un minut în viteză ce poți să simți? Că ajungi jos.

Jurnalist: O să-ți dai copiii la schi?

Iulia Benga: Dacă vor, cu tot dragul. Până acum nu vrea niciunul.

Jurnalist: Soțul tău schiază și el?

Iulia Benga: Soțul meu e fotbalist, nu are voie.

A făcut performanță, cu toate că a îndurat clipe grele

Jurnalist: Care a fost cel mai greu moment și cum ai depășit situația?

Iulia Benga: În tinerețe nu mi-a fost ușor, nu aveam o situație materială foarte bună, ceilalți din jurul meu, toți aveau situații foarte bune. Și eu, mi-era greu așa, mi-a fost greu să răzbat în lumea asta, am suferit mult. Dar am făcut performanță. Nu-mi pare rău nicio clipă.

Jurnalist: Ce te-a motivat să continui, mai ales după pauza pe care ai avut-o?

Iulia Benga: Îmi place sportul. Și nu cred că m-am bucurat de schi niciodată cum mă bucur acum. Acum sunt liberă, nu trebuie să dau explicații nimănui, nu am cerut nimănui nimic. Nu mi s-a oferit nimic. M-am descurcat singură ca să zic așa. Și m-a împins de la spate soțul meu și familia m-a ajutat. Și faptul că ăla era timpul liber, vă dați seama profit din plin de 2 ore pe zi.

Jurnalist: Ce te-a învățat schiul?

Iulia Benga: Ca oricare viață sportivă. Ești mai open mind, vezi mai multe țări. Să fiu sportivă, să nu renunț, să învăț să pierd, să câștig.

Sportul, un mod de viață

Jurnalist: Când pierzi este greu de acceptat?

Iulia Benga: Da, și acum.

Jurnalist: Dar când ești tânăr e mai rău?

Iulia Benga: Cred că da, că ești mai impulsiv, vrei mai mult. Acum înțelegi altfel, atât poți.

Jurnalist: Urmezi o anumită alimentație?

Iulia Benga: Măi, nu prea. Nu mănânc fast food-uri, mănânc normal. Felul 1, felul 2, cum mănâncă toată lumea. Fac sport. Am 3 copii deja. Mă gândesc ce să mânânce ei.

Jurnalist: Cât de important e pentru România că a fost FIS SES 2020 aici?

Iulia Benga: Cred că foarte important. Mi-ar plăcea în fiecare an să vină tot mai mulți sportivi. Deja anul ăsta au venit mai multe națiuni ca anul trecut. E un lucru bun. Dar să sperăm că vor veni și cei mai buni. Mai buni. Asta sperăm.

Jurnalist: Când va fi următoarea competiție pentru tine?

Iulia Benga: Sincer nu știu. Aș vrea în Bulgaria, acum la sfârșitul lunii, dar mă mai gândesc să văd ce-mi zice corpul.

Jurnalist: Te pregătești intens?

Iulia Benga: Da, fac pregătire fizică. Fiindcă am schiat până la 20 de ani.

Jurnalist:Ce tip de exerciții?

Iulia Benga: O oră jumătate, specifică, numai în picioare. Greutăți, haltere. Fac cu antrenor personal.

