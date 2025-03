Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Harghita a identificat trei fermieri care au recurs la incendierea vegetației uscate pe terenurile lor. Potrivit instituției, aceștia vor fi sancționați prin reducerea subvenției pe suprafață, în funcție de gravitatea faptei.

Autoritățile atrag atenția că arderea vegetației uscate este strict interzisă, iar fermierii care ignoră această regulă riscă sancțiuni severe.

Haschi Andras, șeful APIA Harghita, a explicat că instituția colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) și Garda de Mediu pentru a depista terenurile incendiate și a identifica proprietarii acestora.

Procesul se realizează prin coordonate GPS furnizate de ISU, iar APIA poate verifica doar fermierii care primesc subvenții pentru suprafață, deoarece aceștia figurează în baza de date a instituției.

„Noi, teoretic, trebuie să identificăm, conform datelor GPS pe care ni le trimite ISU, proprietarul terenului. (…) Noi îl putem identifica doar în cazul în care acesta are subvenţie pe suprafaţă. Pentru că dacă nu are, nu figurează în baza noastră de date şi, practic, nu figurează pe harta noastră. (…) În cazul în care am identificat proprietarul, el va fi sancţionat, conform procedurilor APIA (…), cu reducerea subvenţiei”, a declarat Haschi Andras pentru Agerpres.