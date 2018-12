Întâmplare incredibilă a unui milionar român. Trenul său a fost oprit “pentru câteva grame de măsline în plus”

Omul care controlează Granpet şi Grup Feroviar Român este primul român care a reuşit să construiască o firmă comparabilă cu multinaţionalele. El este prezent în mai multe ţări din Europa şi din lume. Totuşi, a arătat Gruia Stoica, a fost dificil să obţină licenţele internaţionale în ţări ca Grecia, Serbia au Austria.

“ Nu a fost uşor să obţinem licenţe. Cei de afară se protejează. Am încercat să trec un tren prin Austria. Pentru câteva grame de măsline în plus, am avut mari probleme.” , a exemplificat Stoica, care a mintit şi că a semnat un accord, pe care îl consideră istoric, cu Transcaspica, alianţa care va gestiona reconstruirea Drumului Mătăsii. Țări precum China, Kazahstan. Azerbadjan şi Georgia sunt garantele acestui proiect.

Omul de afaceri a subliniat că a intrat şi pe zona de producţie de material rulant, având în vedere că industria de profil din România nu mai este atât de ofertantă.

“ Principalele fabrici de vagoane sunt în Ungaria. În România, avem fabrica din Simeria, care lucrează mai ales pentru occident, dar ne ajută şi pe noi. Noi deja am creat un atelier, aproape o făbricuţă, pentru că producem vagoane cisternă. Am reuşit, după ce nişte domni au luat electropuetere şi au făcut mall, am reuşit şi am luat ce a mai rămas din divizia de locomotive pentru care o vom integra în proiect”, a declarat Gruia Stoica, la o conferinţă de profil.